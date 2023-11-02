В США заявили, что не планируют проводить ядерные испытания

Фото: iStock/RomoloTavani
Старший директор по контролю над вооружениями в американском Совете национальной безопасности Пранай Вадди заявил, что США не планируют проводить ядерные испытания. Об этом Вадди сообщил в интервью газете «Коммерсант».
По его словам, Вашингтон считает отзыв РФ ратификации ДВЗЯИ шагом в неверном направлении.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому РФ отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Сообщается, что документ создает правовую основу для отзыва РФ ратификационной грамоты, однако не предполагает выхода государства из ДВЗЯИ.
ДВЗЯИ был подписан в 1996 году, РФ признала и утвердила его спустя 4 года, в 2000-м. Но не все государства ратифицировали его, в том числе Соединенные Штаты и Китай. Но несмотря на это, державы, обладающие ядерным вооружением, взяли на добровольно себя обязательства не проводить ядерные испытания.
Читайте также:
Путин подписал закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ
ЕС призвал Россию придерживаться целей и задач ДВЗЯИ, несмотря на его отзыв
Хакеры взломали сайт Киевского облсовета и оставили послание для Зеленского
«Мы вновь заявили о своей решительной поддержке ДВЗЯИ и его вступления в силу, а также сохраняем приверженность мораторию на испытания ядерных взрывчатых веществ с нулевой мощностью», — пояснил Вадди.
ДВЗЯИ был подписан в 1996 году, РФ признала и утвердила его спустя 4 года, в 2000-м. Но не все государства ратифицировали его, в том числе Соединенные Штаты и Китай. Но несмотря на это, державы, обладающие ядерным вооружением, взяли на добровольно себя обязательства не проводить ядерные испытания.
Читайте также:
Путин подписал закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ
ЕС призвал Россию придерживаться целей и задач ДВЗЯИ, несмотря на его отзыв
Хакеры взломали сайт Киевского облсовета и оставили послание для Зеленского
Екатерина Коршунова