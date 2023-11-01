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В США заявили, что палестинцы сами решат, кто будет руководить ими после конфликта

Госдеп: жители Палестины сами выберут, кто будет руководить ими после конфликта
01 ноября 2023, 21:14
Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

В Госдепартаменте США заявили, что палестинцы должны сами решить, кто будет ими руководить после окончания конфликта с Израилем. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.
В ходе брифинга он заявил, что выбор дальнейшего руководства Палестиной в первую очередь зависит от самих граждан государства, которые имеют право выбора.

При этом официальный представитель Госдепа отметил, что США вместе с союзниками рассматривают возможные исходы событий в Палестине, а также заранее продумывают, кто бы мог руководить страной после завершения конфликта.


Ранее издание Politico писало, что израильское правительство не планирует прекращать ведение боевых действий на территории сектора Газа.

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#палестина
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#израиль
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ООН: Удары Израиля по лагерю в Газе могут быть признаны военным преступлением
01 ноября 2023, 21:55

Фото: iStock/Naeblys

Удары, которые Израиль нанёс по лагерю беженцев в секторе Газа, могу быть признаны военным преступлением, об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на своей странице в соцсети X.
Напомним, 31 октября, сразу после прилёта ракет по Джебалии, в МВД сектора Газа сообщили о 400 погибших и раненых местных жителях.

«Учитывая большое число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений после израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия, у нас есть серьезные опасения, что это непропорциональные нападения, которые могут быть приравнены к военным преступлениям», - прокомментировали ситуацию ​представители УВКПЧ. 

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что ударила по гражданским, находившимся в лагере беженцев, однако, по их словам, целью ракетного удара был один из командиров палестинского движения ХАМАС, который «прятался за спинами мирных жителей».

В УВКПЧ также отметили, что решительно осуждают действия Израиля, которые привели к гибели 3,5 тысяч детей в секторе Газа. Представители организации призывают к немедленному прекращению огня в Газе, спасении детей и признании суверенитета Палестины.

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#оон
#преступление
#война
#сектор газа
#израиль
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Путин заявил, что провокации, подобные «Северным потокам», могут повториться
01 ноября 2023, 21:38

Фото: kremlin.ru

Не стоит исключать повторение провокаций, подобных подрыву «Северных потоков», об этом заявил глава РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком», не стоит исключать и провокации вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией», - прокомментировал ситуацию российский лидер.

Владимир Путин также отметил, что несмотря на тот факт, что сломанный газопровод не представлял из себя критически важного объекта - в произошедшем сразу же попытались обвинить Россию. 

По словам российского президента, необходимо научиться просчитывать возможные риски и приучить себя реагировать на них должным образом.

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Путин заявил, что санкции обезопасят Россию от клопов

Путин призвал готовиться к усилению антироссийских санкций Запада
#газопровод
#владимир путин
#северный поток
#россия
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Путин заявил, что санкции обезопасят Россию от клопов
01 ноября 2023, 21:29

Фото: kremlin.ru

Прибавление антироссийских санкций помогут обезопасить Россию от постельных клопов, заявил глава РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«Иностранцы сами запутались в санкциях против РФ, в своих фантазиях доходят до абсурда, запрещая ввоз отвëрток и иголок. Но чем меньше барахла — тем лучше, меньше возможности прислать нам из европейских стран постельных клопов», - прокомментировал ситуацию глава РФ.

При этом, ранее глава РФ заявлял, что Россия будет находиться под санкциями США и стран Европы ещё долго время. Все преобразования должны обеспечить достижение технологического суверенитета России. Путин напомнил, что в ответ на антироссийские санкции 2014 года правительство ограничило импорт многих сельскохозяйственных товаров, что впоследствии благоприятно повлияло на отечественный рынок.

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#россия
#санкции
#импорт
#рф
#владимир путин
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Путин: Иностранцы в своих фантазиях доходят до абсурда, запрещая ввоз отверток
01 ноября 2023, 20:58

Фото: kremlin.ru

Иностранцы уже запутались в антироссийских санкциях, заявил российский лидер Владимир Путин.
«Иностранцы сами запутались в санкциях против РФ, в своих фантазиях доходят до абсурда, запрещая ввоз отвëрток и иголок. Но чем меньше барахла — тем лучше, меньше возможности прислать нам из европейских стран постельных клопов», - прокомментировал ситуацию глава РФ.

При этом, ранее Владимир Путин заявлял, что Россия еще долгое время будет находиться под санкционным давлением. 

Ранее стало известно о деталях 12-го пакета антироссийских санкций Европейского союза. ЕС планирует внести в санкционные списки свыше 100 физических лиц и 40 юридических лиц. Санкции также повлияют на импорт и экспорт, в том числе сварочных аппаратов, химикатов, военных технологий, ряда обработанных металлов и других товаров.

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#санкции
#владимир путин
#россия
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Израильская армия ликвидировала главу противотанковых подразделений ХАМАС
ЦАХАЛ: израильская армия ликвидировала главу противотанковых подразделений ХАМАС
01 ноября 2023, 20:43

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы противотанковых подразделений палестинского движения ХАМАС Мухаммада Асара в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.
Уточняется, что ЦАХАЛ и Израильское управление по безопасности (ISA) участвовали в ликвидации главы противотанковых подразделений ХАМАС. В итоге израильский истребитель нанёс удар по территории, где в этот момент находился Асар. 

Армия обороны Израиля в своём посте отметила, что Асар заведовал всеми противостанковыми подразделениями ХАМАС, которые находятся на территории анклава. Он ​регулярно ​производил командование подразделениями.

Ранее сообщалось, что план Израиля по уничтожению ХАМАС выполнен лишь на 10%. Позднее политолог Алексей Макаркин заявил, что израильской армии вряд ли удастся в ближайшее время уничтожить ХАМАС. Единственное, что, по его мнению, можно сделать – попытаться исключить её власть на территории анклава. 

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#израиль
#сектор газа
#хамас
#палестина
#танки
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Путин отправил послание президенту Ирана Раиси
Fars: спецпредставитель Путина Лаврентьев передал главе Ирана Раиси послание
01 ноября 2023, 20:26

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

Специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев передал послание Владимира Путина главе Ирана Эбрахиму Раиси. Об этом пишет агентство Fars.
Отмечается, что представитель российского президента прибыл в среду, 1 ноября, в Тегеран, где провёл встречу с секретарём Высшего совета национальной безопасности Ирана генералом Али Акбаром Ахмадианом.

В ходе встречи Лаврентьев передал послание от российского лидера для президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси. 

По данным издания, на встрече обсуждались насущные мировые проблемы, в частности, ситуация, которая разворачивается на Ближнем Востоке. Также Лаврентьев и Ахмадиан затронули тему сотрудничества между странами по вопросу этого конфликта.

Также Лаврентьев провёл встречу со старшим помощником министра иностранных дел Ирана Али Асгаром Хаджи. Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, но подробнее остановились на Сирии. 

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#россия
#иран
#владимир путин
#послание
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Комитет ООН по правам ребенка осудил Израиль за убийство 3,5 тысяч детей в Газе
01 ноября 2023, 20:04

Фото: iStock/izzzy71

Комитет ООН по правам ребенка осудил Израиль за убийство 3,5 тысяч детей в секторе Газа с начала эскалации конфликта, об этом говорится в сообщении, распространенном Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
«Комитет по правам ребенка решительно осуждает эскалацию нападений Израиля на гражданские объекты в секторе Газа, в результате которых с 7 октября 2023 года погибло более 3,5 тысячи детей», - прокомментировали ситуацию представители комитета. 

В ООН также отметили, что за месяц эскалации палестино-израильского конфликта было собрано множество свидетельств о нарушении международных прав детей, таких как: нанесение увечий, насильственные перемещения, лишение пищи и воды.

В Комитете призвали к немедленному прекращению огня и остановке нанесения ущерба жизням детей, которые проживают на территории сектора Газа.

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#оон
#дети
#сектор газа
#израиль
#погибшие
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NYT: Зеленский разочаровался в западных союзниках из-за недооценки достижений
01 ноября 2023, 19:54

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Украины Владимир Зеленский разочаровался в союзниках с Запада из-за того, что они ставят ВСУ нереалистичные цели, об этом пишет The New York Times.
«Зеленский разочарован из-за нереалистичных ожиданий быстрого успеха ВСУ на поле сражения. Существуют опасения, что медленный прогресс в борьбе с укрепившимися российскими силами отобьет у союзников Киева желание оказывать военную помощь», - прокомментировали ситуацию журналисты. 

Зеленский считает, что в современном мире достижения не оцениваются по достоинству, а успехи украинской армии Запад и вовсе воспринимает как что-то само собой разумеющееся. 

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что западным союзникам Киева уже пора признать поражение Вооруженных сил Украины и перестать вливать миллиарды в бессмысленный конфликт.

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#запад
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На финском острове миллиардера из России Кесаева проходит спецоперация полиции
01 ноября 2023, 19:40

Фото: istockphoto/Poike

В Финляндии на острове Котасаари, принадлежащем российскому миллиардеру Игорю Кесаеву, проводится специальная операция финских властей. 1 ноября весь день правоохранители проводят там обыски.
В полиции Восточной Финляндии объяснили проведение операции и обысков на вилле Кесаева поиском имущества, подлежащего аресту. Эти действия инициировало Управление по взысканию долгов, сообщает издание Ilta-Sanomat. Власти Финляндии взяли остров под свой контроль в «в рамках санкций против России».

Игорь Кесаев купил остров в 2020 году. По данным финских СМИ, покупка обошлась миллиардеру в 700 тысяч евро. На тот момент его состояние оценивалось в 3,5 миллиарда долларов. Глава и совладелец группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев находится под санкциями Евросоюза с апреля 2022 года. Сразу после этого его недвижимость в Финляндии заморозили.

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