В США заявили, что палестинцы сами решат, кто будет руководить ими после конфликта

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno
В Госдепартаменте США заявили, что палестинцы должны сами решить, кто будет ими руководить после окончания конфликта с Израилем. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.
В ходе брифинга он заявил, что выбор дальнейшего руководства Палестиной в первую очередь зависит от самих граждан государства, которые имеют право выбора.
При этом официальный представитель Госдепа отметил, что США вместе с союзниками рассматривают возможные исходы событий в Палестине, а также заранее продумывают, кто бы мог руководить страной после завершения конфликта.
Ранее издание Politico писало, что израильское правительство не планирует прекращать ведение боевых действий на территории сектора Газа.
Читайте также:
Израильская армия ликвидировала главу противотанковых подразделений ХАМАС
Сотни жителей Брюсселя вышли на акцию в поддержку Газы у посольства США
Посол России Рудаков оценил вероятность полноценного конфликта Израиля и Ливана
При этом официальный представитель Госдепа отметил, что США вместе с союзниками рассматривают возможные исходы событий в Палестине, а также заранее продумывают, кто бы мог руководить страной после завершения конфликта.
Читайте также:
Израильская армия ликвидировала главу противотанковых подразделений ХАМАС
Сотни жителей Брюсселя вышли на акцию в поддержку Газы у посольства США
Посол России Рудаков оценил вероятность полноценного конфликта Израиля и Ливана
Анастасия Чинкова