В США заявили, что с лета нарастили объемы ввоза украинского зерна на 800%

Директор Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр заявила, что США и их западным союзникам после выхода России из зерновой сделки удалось добиться увеличения объемов поставок украинского зерна по альтернативным маршрутам на 800%. Об этом Пауэр сообщила в ходе дискуссии, организованной на площадке журнала Foreign Policy.