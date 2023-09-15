В США заявили, что с лета нарастили объемы ввоза украинского зерна на 800%

Фото: iStock/Andrey Iudin
Директор Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр заявила, что США и их западным союзникам после выхода России из зерновой сделки удалось добиться увеличения объемов поставок украинского зерна по альтернативным маршрутам на 800%. Об этом Пауэр сообщила в ходе дискуссии, организованной на площадке журнала Foreign Policy.
Напомним, действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля.
Ранее Европейская комиссия сообщила о своем решении не продлевать ограничения на ввоз 4 наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, однако обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.
Украина согласилась в течение 30 дней принять меры правового характера в целях во избежание резких скачков. Киев также должен представить план действий Еврокомиссии и затронутым соседним государствам в понедельник, 18 сентября.
Читайте также:
ЕК снимет ограничения на импорт украинского зерна в пять приграничных стран
СМИ: Польша выступила с угрозами в адрес Евросоюза из-за спора с Украиной
Премьер Польши направил ЕК ультиматум о запрете на ввоз украинского зерна
Ранее Европейская комиссия сообщила о своем решении не продлевать ограничения на ввоз 4 наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, однако обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом.
Читайте также:
ЕК снимет ограничения на импорт украинского зерна в пять приграничных стран
СМИ: Польша выступила с угрозами в адрес Евросоюза из-за спора с Украиной
Премьер Польши направил ЕК ультиматум о запрете на ввоз украинского зерна
Екатерина Коршунова