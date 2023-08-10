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В США заявили, что слова Байдена о Путине вскрыли правду об Украине

Экс-разведчик ВС США Риттер: Байден лжёт, чтобы оправдать затраты на Украину
10 августа 2023, 14:40

Фото: iStock/Jon Rehg

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что действующий президент США Джо Байден вводит в заблуждение жителей Соединенных Штатов Америки высказываниями о том, что президент РФ Владимир Путин уже проиграл в конфликте на Украине. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
По словам Риттера, американский лидер таким образом пытается оправдать затраты на Украину. Заявления Байдена служат средством для того, чтобы американцы не владели реальным положением дел и верили тому, что говорит он.

Бывший разведчик ​уверен, что правду скрыть не удастся, так как в России и на Украине она уже стала всем известна.


Риттер добавил, что высказывания ​Байдена ​служат для того, чтобы исключить лишние вопросы со стороны американцев.

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#байден
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Заявления на дистанционное электронное голосование уже подали более 4% подмосковных избирателей
10 августа 2023, 15:53

Фото: Фотобанк МО

ЦИК зарегистрировал уже более 234 тыс заявлений от подмосковных избирателей на участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«По состоянию на 10 утра 10 августа ЦИК России обработал 243 391 заявление избирателей Московской области для участия в дистанционном электронном голосовании. Это составляет 4,03% от общей численности избирателей региона», – говорится в сообщении.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги».  Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома.  Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 

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#подмосковье
#московская область
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В США планируют вернуть ядерные ракеты на корабли ВМС
WP: В конгрессе США предложили вернуть ядерные ракеты на корабли ВМС
10 августа 2023, 15:44

Фото: iStock/TebNad

Комитеты по вооруженным силам конгресса США призвали вернуть на американские корабли и подлодки ракеты с ядерной боеголовкой, сообщает The Washington Post.
«Комитеты по вооруженным силам Сената и Палаты представителей хотят снова разместить крылатые ракеты морского базирования нового поколения, оснащенные ядерной боевой частью, на кораблях ВМС США», - прокомментировали ситуацию журналисты.

В WP напомнили, что окончательно убрать крылатые ракеты с кораблей ВМС США решил бывший американский президент Барак Обама в 2013 году. Сейчас же, по мнению конгресса, ракеты с ядерными боеголовками помогут в противостоянии России и Китаю.

При этом, в издании предупредили, что подобное решение может стать большой ошибкой, и призвали американское правительство сосредоточиться на устранении имеющихся неполадок на кораблях морского флота США.

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#конгресс сша
#корабль
#ракета
#ядерное оружие
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Украина внесла Bacardi в список «спонсоров войны»
Украина внесла производителя рома Bacardi в список «спонсоров войны»
10 августа 2023, 15:18

Фото: iStock/Vicky Gosselin

НАПК Украины сообщило, что внесло компанию Bacardi Limited, производящую алкогольную продукцию, в список «международных спонсоров войны» из-за сотрудничества с РФ.
Соответствующая информация размещена на сайте агентства.  

НАПК принял решение о внесении компании в перечень спонсоров войны из-а того, что доходы производителя выросли и в бюджет РФ было направлено более 12 миллионов долларов налога.  

Отмечается, что Bacardi приостанавливала экспорт в Россию и не проводила рекламных кампаний на территории страны. Позже, компания вновь возобновила полноценную работу на российском рынке и даже объявила о расширении и наборе новых сотрудников. Прибыль организации увеличилась на 206,5% по сравнению с прошлым годом, сообщает НАПК. 

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#экспорт
#украина
#страны
#компании
#доходы
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В американском конгрессе возмутились планам Байдена по Украине
FoxNews: Республиканцы раскритиковали намерение Байдена по дальнейшей поддержке Украины
10 августа 2023, 15:17

Фото: iStock/YayaErnst

Республиканцы жестко отреагировали на просьбу американского лидера Джо Байдена выделить дополнительное финансирование Украине, сообщает FoxNews.
«Мы не можем продолжать выгребать деньги за дверь, чтобы поддержать этот конфликт без подотчетности или прозрачности. Американцам надоело, что Вашингтон сломя голову бросается в бесконечные войны», - прокомментировал ситуацию конгрессмен от Северной Каролины Дэн Бишоп.  

При этом, в статье отметили, что даже те представители республиканской партии, которые ранее выступали за поддержку Украины, сейчас теряются в догадках – чего именно хочет добиться Байден и сколько еще американских денег должно пойти на поддержку конфликта, развернувшегося на территории другой страны.  

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#сша
#украина
#конгресс сша
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На муниципальные выборы в Подмосковье зарегистрировали 678 кандидатов
10 августа 2023, 14:33

Фото: Фотобанк МО

В 10 городских округах Подмосковья завершился период выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Советов депутатов. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Всего территориальные избирательные комиссии Московской области зарегистрировали 678 кандидатов: 627 – от политических партий, 51 – в порядке самовыдвижения.

Со списком кандидатов можно ознакомиться на сайте.
 
В Единый день голосования на территории Московской области состоятся выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородский, Егорьевск, Истра, Красногорск, Лосино-Петровский, Можайский, Талдомский, Павлово-Посадский, Черноголовка и Лобня. 
 
Голосование в Подмосковье продлится с 8 по 10 сентября. В этот период в Московской области пройдут губернаторские и муниципальные выборы. Избирателям предложат два формата – очный и дистанционный. 
 
Электронное голосование пройдёт с помощью сайта «Госуслуги».  Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на «Госуслугах» Подмосковья. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.

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#голосование
#выборы
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#едг
#кандидаты
#регистрация
#мособлизбирком
#подмосковье
#московская область
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Эстония отправит на Украину оружие и боеприпасы
10 августа 2023, 14:16

Фото: iStock/diegograndi

Эстонское правительство поддержало предложение министра обороны страны Ханно Певкура о передаче Киеву 150 единиц ручного огнестрельного оружия, а также боеприпасы к нему. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Минобороны Эстонии.
«Мы снова нашли возможность помочь Украине. На этот раз Киеву будут отправлены 150 единиц ручного огнестрельного оружия и боеприпасы к нему», - говорится в сообщении ведомства.

Также уточняется, что союзникам Украины следует ускорить оказание военной помощи Киеву, а также модернизировать собственную оборонную промышленность. При этом не уточняется, какое именно оружие будет передано для ВСУ.

При этом президент Эстонии Алар Карис перенес полёт в Австралию, который должен был случиться летом 2023 года. ERR пишет, что это решение связано с нехваткой средств у канцелярии президента.

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#военные
#оружие
#президент
#промышленность
#боеприпасы
#всу
#ракеты
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Россия бесплатно поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна
Минсельхоз: Россия в ближайшее время безвозмездно поставит в Африку до 50 тысяч тонн зерна
10 августа 2023, 13:53

Фото: iStock/Nastco

Безвозмездные поставки российского зерна в Африку будут осуществлены в ближайшее время, об этом сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе беседы с журналистами.
Он отметил, что страна намерена направить странам африканского континента до 50 тысяч тонн продовольствия. Поставки будут реализованы в ближайшее время. Министр также подчеркнул, что отправляться зерно будет на безвозмездной основе. В настоящее время обсуждается вопрос объема первой поставки. 

Ранее, Блинкен выразил мнение, что Африке не хватит бесплатного зерна из России. По его словам, российское зерно не поможет остановить рост цен на продовольствие. 

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#сша
#зерно
#рост
#министр
#поставки
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Польские военные потеряли взрыватель ракеты вертолета на границе с Белоруссией
10 августа 2023, 11:45

Фото: iStock/Stadtratte

Польская армия заявила об утере взрывателя ракеты на границе с Белоруссией. Об этом сообщает Войско польское.
По словам военнослужащих, потерянный взрыватель не несет угрозу. Сообщается, что полет вертолета, на ракете которого отсутствовал взрыватель, проходил вдоль пограничной полосы.

Ранее глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша желает разместить десять тысяч военных на востоке государства для охраны границы с Белоруссией. По словам Блащака, четыре тысячи военнослужащих будут оказывать поддержку пограничной страже, шесть тысяч военных «будут в округе».

На данный момент на границе находятся две тысячи польских военных.

Напомним, заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик заявил, что Польша, Литва и Латвия могут закрыть железнодорожное сообщение с Белоруссией. 

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#польша
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#литва
#белоруссия
#вертолёт
#граница
#ракета
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Байден в очередной раз нагрубил журналисту, назвав его вопрос мерзким
Байден назвал мерзким вопрос о его связях с бизнесом сына
10 августа 2023, 10:43

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Американский лидер Джо Байден на просьбу журналиста Fox News Питера Дуси прокомментировать его связь с бизнесом сына Хантера Байдена заявил, что его вопрос «мерзкий».
«Я никогда ни с кем не разговаривал о делах и знал, что у вас возникнет мерзкий вопрос», - заявил глава США.

На просьбу Дуси объяснить, почему же его вопрос является мерзким, Байден ответил – «потому что это неправда».

Ранее стало известно, что семья американского лидера Джо Байдена получала финансирование от «олигархов» из-за рубежа, в том числе, из России. В документе сказано, что финансирование поступало из таких стран как: Украина, Казахстан и Россия. В том числе, в списке инвесторов значится имя российской предпринимательницы Елены Батуриной.

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