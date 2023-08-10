В США заявили, что слова Байдена о Путине вскрыли правду об Украине

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Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что действующий президент США Джо Байден вводит в заблуждение жителей Соединенных Штатов Америки высказываниями о том, что президент РФ Владимир Путин уже проиграл в конфликте на Украине. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
По словам Риттера, американский лидер таким образом пытается оправдать затраты на Украину. Заявления Байдена служат средством для того, чтобы американцы не владели реальным положением дел и верили тому, что говорит он.
Бывший разведчик уверен, что правду скрыть не удастся, так как в России и на Украине она уже стала всем известна.
Риттер добавил, что высказывания Байдена служат для того, чтобы исключить лишние вопросы со стороны американцев.
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Анастасия Крестьянова