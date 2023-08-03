В США заявили, что Украина может потерять Одессу после провального наступления

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Экс-госсекретаря США Колина Пауэлла полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон предположил, что Украина может потерять контроль над Одессой, если ВС РФ начнет сове контрнаступление.
«Теперь Украина может столкнуться с тем, что Россия начнет свое наступление и дойдет до Одессы. Тогда они потеряют последний порт», — предположил Уилкерсон в интервью Dialogue works.
Он отметил, что контрнаступление ВСУ стало провальным и привело к страшным последствиям. Украинские военные понесли огромные потери и приблизили Украину к поражению. Также, по его словам, киевский режим изначально не имел никаких шансов победить Россию даже при военной поддержке стран НАТО.
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