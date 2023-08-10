В США заявили, что Украина применяет кассетные боеприпасы надлежащим образом

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США уверены, что Украина применяет кассетные боеприпасы надлежащим образом. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Он отметил, что у США есть все основания для того, чтобы быть в этом уверенными.
Райдер заявил, что Киев выполняет все обещания, относительно применения данного вида вооружения в ходе ведения боевых действий. Пресс-секретарь оборонного ведомства США подчеркнул, что власти будут продолжать поставки Украине необходимых боеприпасов.
Напомним, речь идет об обещании Киева не использовать кассетные боеприпасы для ударов по российским территориям. Накануне, Украина предоставила США первый отчет о применении данного вида вооружения.
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Райдер заявил, что Киев выполняет все обещания, относительно применения данного вида вооружения в ходе ведения боевых действий. Пресс-секретарь оборонного ведомства США подчеркнул, что власти будут продолжать поставки Украине необходимых боеприпасов.
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Анастасия Крестьянова