В США заявили, что Украина просит деньги, несмотря на полную поддержку

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Член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Украина полностью зависит от поддержки со стороны США, однако при этом продолжает просить еще больше денег американских налогоплательщиков. Об этом Грин написала в социальной сети X.
Ранее стало известно, что Вашингтон планирует до конца осени отправить на Украину «импровизированные» системы противовоздушной обороны. Сообщается, что США приступили к разработке программы FrankenSAM в 2022 году, когда киевские власти попросили союзников помочь им найти ракеты для порядка шестидесяти зенитно-ракетных комплексов «Бук» и радаров.
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