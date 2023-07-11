Фото: iStock/JARAMA
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ничто не в состоянии помочь Украине одержать верх в конфликте. Об этом он сказал в эфире телеканала Judging Freedom.
«Украина потеряна. Украина висит на волоске в худшем смысле этого выражения. Это катастрофа. Какие-либо поставки туда ничего не изменят. Слишком поздно, это конец», — уверен экс-советник американского военного ведомства.
Макгрегор добавил, что из-за конфликта на Украине и раскола внутри НАТО большая часть западных стран находятся в отчаянии. Он подчеркнул, что для Киева не осталось другого выхода, кроме как "провести переговоры и получить, что возможно", так как положение украинской стороны не позволяет диктовать какие-либо условия Российской Федерации.
Читайте также:
Конгресс США инициировал поправку к бюджету о запрете на экспорт кассетных бомб;
IL Fatto Quotidiano: Вашингтон использует конфликт на Украине, чтобы отсрочить крах США;
Зеленский заявил, что Украина ждет четких алгоритмов для быстрого вступления в НАТО.
Диана Аванесян