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В США заявили, что Украине уже ничто не поможет

11 июля 2023, 06:14

Фото: iStock/JARAMA

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ничто не в состоянии помочь Украине одержать верх в конфликте. Об этом он сказал в эфире телеканала Judging Freedom.

«Украина потеряна. Украина висит на волоске в худшем смысле этого выражения. Это катастрофа. Какие-либо поставки туда ничего не изменят. Слишком поздно, это конец», — уверен экс-советник американского военного ведомства.

Макгрегор добавил, что из-за конфликта на Украине и раскола внутри НАТО большая часть западных стран находятся в отчаянии. Он подчеркнул, что для Киева не осталось другого выхода, кроме как "провести переговоры и получить, что возможно", так как положение украинской стороны не позволяет диктовать какие-либо условия Российской Федерации.

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#Макгрегор
#США
#Украина
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Конгресс США инициировал поправку к бюджету о запрете на экспорт кассетных бомб
11 июля 2023, 05:32

Фото: iStock/photovs

Член Палаты представителей республиканец Мэтт Гетц заявил в своем Twitter, что станет соавтором поправки к оборонному бюджету США, которая запретит экспорт кассетных боеприпасов. Автором подобной инициативы ранее выступила демократ Сара Джейкобс, пишет РИА Новости.
Дополнение к закону, среди прочего, ограничивает выдачу экспортных оборонных лицензий на такие снаряды, а также запрещает как саму продажу, так и передачу другим странам связанных с ними технологий.

В эфире своего онлайн-шоу Firebrand конгрессмен из Флориды отметил, что  подобное вооружение «не положит конец конфликту на Украине».

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#Конгресс США
#кассетные бомбы
#бюджет
#поправки
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IL Fatto Quotidiano: Вашингтон использует конфликт на Украине, чтобы отсрочить крах США
11 июля 2023, 04:59

Фото: iStock/rarrarorro

Вашингтон использует конфликт на Украине для продолжения мировой гегемонии Соединенных Штатов, считает обозреватель издания IL Fatto Quotidiano Пино Арлакки.
По словам журналиста, США давно не думают об успехе Киева, а американский лидер Джо Байден намерен в принципе «заморозить конфликт», и по этой причине отвергает попытки президента Украины Владимира Зеленского навязать Вашингтону свою позицию.

«Конечная ставка в нынешнем конфликте не имеет к Украине никакого отношения», — заключил Арлакки.

Обозреватель уверен: в Соединенных Штатах давно ​осознают, что мир стал многополярным, но все равно стремятся отсрочить собственный крах, заставляя платить за это своих союзников.

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#США
#Украина
#гегемония
#конфликт
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Посол Антонов: США готовят мнение общества к одобрению антироссийских решений на вильнюсском саммите
11 июля 2023, 03:30

Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев

Посол России в США Анатолий Антонов предупредил о том, что Соединенные Штаты делают все возможное для того, чтобы подготовить общественное мнение к принятию и одобрению антироссийских решений на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом сообщает ТАСС
Российский посол отметил, что атмосфера перед саммитом в Соединенных Штатах стала очень напряженной, и все усилия вашингтонской администрации сейчас направлены на то, чтобы добиться поддержки любых антироссийских решений, которые будут приняты в Вильнюсе в ближайшие два дня.

«Ситуация продолжает скатываться к самому неблагоприятному исходу в противостоянии РФ и государств альянса. Предпринимаемые западниками меры создают все более непреодолимые преграды на пути выхода из острейшего военно-политического кризиса, чреватого самыми серьезными последствиями для международной безопасности», — подчеркнул Анатолий Антонов.

 Члены НАТО 10 июля пришли к общему мнению по планам ответа на предположительную атаку со стороны России. Это первый раз, когда в НАТО подготовили подобные планы с окончания холодной войны.

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#США
#Россия
#санкции
#Анатолий Антонов
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Зеленский заявил, что Украина ждет четких алгоритмов для быстрого вступления в НАТО
11 июля 2023, 02:35

На саммите НАТО в Вильнюсе Киев будет ожидать ясных и четких алгоритмов по вступлению в альянс, хотя де-факто Украина уже там, заявил шестой президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сейчас война, но нам нужен чёткий сигнал и сигнал нужен сейчас. Де-факто Украина уже в альянсе. Наше оружие - это оружие альянса, наши ценности — это то, во что верит альянс», — заявил Зеленский в ходе своего видеообращения к гражданам Украины.

По его словам, от саммита НАТО он ждет подтверждения того, чтобы алгоритм получения членства в альянсе был максимально ясным и быстрым.

По сведениям издания Financial Times,  в ходе саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе 11-12 июля НАТО объявит о масштабном соглашении по созданию многопрофильной структуры с целью поддержки Украины. В том числе, к нему присоединятся Франция, ФРГ, Великобритания и США. Такая инициатива должна создать многостороннюю основу, в рамках которой страны Североатлантического альянса смогут взять на себя двусторонние обязательства по оказанию поддержки Киеву.

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Эрдоган поддержал вступление Украины в НАТО по завершению конфликта

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#Владимир Зеленский
#НАТО
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Президент Литвы Науседа призвал НАТО создать больше военных баз вблизи РФ
11 июля 2023, 01:25

Фото: iStock/NejauPhoto

По мнению президента Литвы Гитанаса Науседа, НАТО нужно отказаться от ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Российской Федерацией. Об этом пишет Times.
Литовский лидер добавил, что Североатлантический альянс на фоне развертывания российской стороной тактического ядерного оружия на территории Белоруссии должен признать «мертвым» основополагающий акт Россия-НАТО.

Науседа также призвал союзников по НАТО увеличить военные расходы, указав на крайне опасную и хрупкую ситуацию.

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#Литва
#НАТО
#Россия
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Столтенберг: Эрдоган пообещал как можно скорее передать в турецкий парламент заявку о вступлении Швеции в НАТО
10 июля 2023, 23:12

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал как можно скорее передать заявку Швеции на членство в НАТО на ратификацию в парламент, сообщает РИА Новости. По словам генсека, в альянсе затрудняются сказать, когда закончится ратификация документа
По сообщению телеканала CNN Türk, заявка Швеции о вступлении в НАТО может быть ратифицирована парламентом Турции уже во время осенней сессии.

При этом по сведениям источника РИА Новости в Анкаре, конкретных сроков рассмотрения заявки на данный момент по-прежнему нет, «процедура займет время».

Ранее Эрдоган заявлял, что Швеция сможет вступить в НАТО только тогда, когда Турция войдет в Евросоюз. 

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО летом прошлого года. С этого момента 28 членов блока ратифицировали договоры о приеме государств в НАТО. Блокировали процесс только Венгрия и Турция.

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#Швеция
#Турция
#НАТО
#Йенс Столтенберг
#Реджеп Тайип Эрдоган
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В НАТО впервые после холодной войны согласовали планы об ответе на атаку России
10 июля 2023, 20:25

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Члены НАТО согласовали планы об ответе на предположительную атаку со стороны России. Это произошло впервые после окончания холодной войны. От этом сообщает Reuters, ссылаясь на трех дипломатов.
В публикации уточняется, что члены НАТО 10 июля пришли к общему мнению по планам ответа на предположительную атаку со стороны России. Примечательно, что блокировка будет преодолена со стороны Турции.
 
«Возрождение планов подчеркивает важный сдвиг, так как это первый раз, когда в НАТО подготовили подобные планы с окончания холодной войны», - говорится в статье.

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#НАТО
#Россия
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Байден прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО
10 июля 2023, 19:32

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент США Джо Байден прибыл в Вильнюс для того, чтобы принять участие в предстоящем саммите НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
До этого политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что НАТО не примет Украину в свой состав, а его саммит, который собирается как раз по поводу обсуждения принятия украинской стороны, станет провальным как для участников альянса, так и для Киева.

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#США
#президнет
#Вильнюс
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Эрдоган: Перед вхождением Швеции в НАТО надо принять Турцию в ЕС
10 июля 2023, 19:15

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция сможет вступить в НАТО только тогда, когда Турция войдёт в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.
«Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС. Говорю этим странам, заставляющим нас ждать, скажу это и в Вильнюсе: сначала откройте Турции двери в ЕС, тогда мы откроем путь Швеции в НАТО, как сделали это ранее в отношении Финляндии», — отметил Эрдоган.

До этого Реджеп Тайип Эрдоган поддержал вступление Украины в НАТО после того, как будет закончен конфликт с Россией. По его словам, Анкара поддерживает территориальную целостность Украины. Кроме того, руководство страны надеется, что в дальнейшем процесс вступления Киева в НАТО будет упрощён.

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#политика
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