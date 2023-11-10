В США заявили, что визитом в Казахстан Путин продемонстрировал сохранившуюся уверенность

Фото: сайт Кремля
Американская обозревательница Холли Элиатт в эфире телеканала CNBC заявила, что старания западных стран разрушить отношения с Россией и с союзниками в Центральной Азии не увенчались успехом.
Она отметила, что поездка президента РФ Владимира Путина в Казахстан продемонстрировала сохранившуюся у российского лидера уверенность в себе. По словам журналистки, Российская Федерация сохраняет с союзниками по СНГ политические и экономические связи, несмотря на попытки Запада подорвать их.
Элиатт считает, что страны Центральной Азии не следуют политике запада в отношении России, так как заинтересованы в сохранении партнёрских отношений с РФ.
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Элиатт считает, что страны Центральной Азии не следуют политике запада в отношении России, так как заинтересованы в сохранении партнёрских отношений с РФ.
«Неудивительно, что государства Центральной Азии упрекают в том, что они «сидят сложа руки», когда речь заходит о некоторых геополитических вопросах — таких, как конфликт на Украине», — заключила Холли Элиатт.
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Диана Аванесян