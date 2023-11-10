В США заявили, что визитом в Казахстан Путин продемонстрировал сохранившуюся уверенность

Президент России Владимир Путин после визита в Казахстан посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где заслушал доклады о ходе специальной военной операции и ознакомился с новыми образцами военной техники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.