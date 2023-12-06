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В США заявили, что вот-вот бросят Украину

Сенатор Мерфи: США в скором времени бросят Украину
06 декабря 2023, 10:25
Фото: iStock/Andrii Atanov

Фото: iStock/Andrii Atanov

США в скором времени бросят Украину. Такое мнение в беседе с журналистами высказал член Сената Конгресса США от правящей Демократической партии Крис Мерфи.
Комментируя разногласия между демократами и республиканцами насчёт очередного выделения средств на помощь Украине, он отметил, что нет сомнений в том, что в ближайшее время США придётся завершить финансирование Киева.

Вместе с тем Мерфи заявил, что такое решение повлечёт за собой военное вторжение России на территорию Европы. По словам политика, республиканцы очень пожалеют, что стали заниматься политическими играми, когда им придётся принять тот факт, что их детям придётся сражаться против российской армии, при её вторжении в какую-либо страну НАТО.


Об отказе от помощи Украине также высказался личный друг президента США Джо Байдена, сенатор-демократ Крис Кунс. Он призвал американское правительство внимательно и серьёзно рассмотреть возможность завершения финансирования Украины.

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Двое граждан России получили разрешение на выезд из сектора Газа
06 декабря 2023, 09:27

Фото: iStock/e-crow

Двоим россиянам выдано разрешение на выезд из сектора Газа.
Об этом в среду, 6 декабря, сообщает Генеральное пограничное управление сектора Газа, пишет издание «Рафах онлайн».

Всего разрешение покинуть анклав получили 300 человек. В их числе палестинцы, иностранцы, а также граждане с двойным гражданством. Известно, что они уедут из сектора Газа через КПП «Рафах» уже сегодня.

Ранее спецборт МЧС России доставил в Москву группу граждан России и их родственников из Газы. В аэропорт Домодедово приземлились 120 россиян.

Всего из анклава с начала боевых действий эвакуировали более 880 человек, в этом числе 380 детей.

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#сектор газа
#палестина
#россияне
#новости
#политика
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В Евросоюзе выступили против идеи передать Украине прибыль с активов России
Politico: ЕС не поддержал идею Испании передать Украине прибыль с активов России
06 декабря 2023, 09:13

Фото: istock / artJazz

Некоторые европейские страны не одобрили предложение Испании использовать прибыль с замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом пишет Politico.

«Несколько стран заявили, что предложение Испании не отвечает приоритету ЕС по поддержке Украины, потому что Киеву потребуются месяцы, возможно, даже годы, чтобы получить эти деньги», — сказано в публикации. 
Авторы материала обратили внимание, что мнения на Западе разделились. Представители несогласных государств заявили, что предложение Мадрида не соответствует приоритетам Европейского союза в поддержке Вооруженных сил Украины, так как получение этих средств Украиной может занять долго время, возможно даже годы.  

Ранее член палаты представителей США Томас Мэсси заявил, что США в 2014 году помогли свергнуть правительство Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Польше поделились странным наблюдением на границе с Украиной
Do Rzeczy: На границе с Польшей уменьшилось число украинских грузовиков
06 декабря 2023, 08:17

Фото: istock / Grigorev_Vladimir

Количество украинских грузовиков с гуманитарной помощью уменьшилось после того, как польские налоговики инициировали проверку документов у водителей на границе с Украиной. Об этом сообщает еженедельник Do Rzeczy со ссылкой на Яцека Сокола из Комитета защиты перевозчиков Польши.

«С четверга на границе проверяют документы сотрудники Государственной налоговой администрации. С этого момента на границе стали происходить «странные вещи», — сообщается в материале.
Сокол заявил, что водители из Украины сообщили работодателям, что проверка документов ужесточилась, после чего число грузовиков с гумпомощью на границе сократилось. Он сделал вывод из своих наблюдений. 

«Видите ли, это сами водители, сами украинские компании обманывают свою страну и друг друга», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Финляндия намерена разместить у себя военный контингент США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#документы
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#сотрудники
#граница
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«Кричал на генерала»: Брифинг о помощи Украине завершился в США скандалом
Корреспондент Fox сообщил о препирательствах сенаторов на брифинге по Украине
06 декабря 2023, 07:44

Фото: istock / rarrarorro

Журналист телевизионного канала Fox News в конгрессе Чад Перграм рассказал, что во время брифинга в Сенате США о помощи Украине и Израилю, между республиканской и демократической было много разногласий, которые создавали «раздражительную» атмосферу. Об этом корреспондент написал в социальной сети X (ранее Twitter)

Так, член Демократической партии Чак Шумер заявил, что встречи «перехватил» лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, приступивший к обсуждению вопроса на границе Штатов на юге.

Шумер также пожаловался на другого лена республиканской партии, который кричал на генерала, принимавшего участие в обсуждении. 

«И это (граница США. — ред.) вовсе не было целью встречи… Один из них проявил неуважение и начал кричать на генерала, одного из генералов, и спрашивать его, почему тот не поехал на границу», — заявил демократ.
Ранее Байден заявил, что баллотируется в президенты США, чтобы помешать Трампу. 

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#сша
#граница
#журналист
#лидер
#twitter
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Байден высказался о прекращении поддержки Украины
Джо Байден назвал абсолютным сумасшествием провал в вопросе поддержки Украины
06 декабря 2023, 07:10

kremlin

Отсутствие согласования нового пакета помощи Украине станет абсолютным сумасшествием для Соединенных Штатов. Об этом заявил президент США Джо Байден, пишут РИА Новости.

«Провал в вопросе поддержки Украины — это абсолютное сумасшествие», — заявил Байден.
Как заявляет глава государства, что если американские политик не согласуют помощь Украине, то выступят против интересов Штатов. 

До этого Сенатор от Республиканской партии Митт Ромни заявил, что в Соединенные Штаты провели брифинг по обсуждению дальнейшего предоставления помощи Украине.  Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Ранее Байден заявил, что баллотируется в президенты США, чтобы помешать Трампу. Дональд Трамп официально зарегистрировался в качестве кандидата на президентский пост. Аналитики утверждают, что политик является основным конкурентом действующего главы государства.

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#сша
#помощь
#президент
#новости
#байден
#джо байден
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Конгрессмен Мэсси: США в 2014 году помогли свергнуть правительство Украины
06 декабря 2023, 06:52

Фото: iStock/ValleraTo

Член палаты представителей США Томас Мэсси в беседе с ведущем Такером Карлсоном заявил, что Соединённые Штаты в 2014 году помогли свергнуть правительство Украины. Соответствующее видео опубликовано в соцсети Х.
«В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России», — сказал Мэсси.

Он добавил, что действия США сейчас имеют последствия.

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#правительство
#украина
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Министр обороны ФРГ Писториус: Германия не является союзником Украины
06 декабря 2023, 06:10

Фото: iStock/macky_ch

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ не является союзником Киева и не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в вооружённый конфликт в рамках какого-либо альянса. Об этом он сказал в беседе с каналом ZDF.
Министр отметил, что при этом Германия занимает второе место по объёму оказания военной помощи Украине.

«Мы делаем то, что можем. То же самое относится почти ко всем другим союзникам и партнерам», — прокомментировал Писториус утверждения о том, что Киев получает недостаточно поддержки.

Он добавил, что немецкая оборонная промышленность не может обеспечить поставки в необходимых объемах по ряду направлений. 

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#министр
#германия
#зеленский
#киев
#украина
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«Грандиозный скандал»: В Киеве рассказали о связях Зеленского с ХАМАС
Соскин: Зеленский может быть втянут в скандал из-за связи с ХАМАС
06 декабря 2023, 04:58

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может быть втянутым в грандиозный скандал, связанный с продажей ХАМАС западного оружия. Израиль, вероятно, уже передал информацию об этом спецслужбам США, добавил он.
«Скорее всего, есть уже точная информация, которую израильтяне передали в США, по поводу того, что они нашли в туннелях в секторе Газа американское, английское и французское оружие, которое было передано Украине. А потом через людей вокруг Зеленского его, видимо, продали ХАМАС. Вполне возможно, что в этом замешан Рустем Умеров», — сказал эксперт.

По его мнению, ЦАХАЛ обладает на этот счёт важной информацией, которая уже передана ФБР и ЦРУ.

«Я вам могу сказать исходя из моего опыта и анализа, что очень серьезно пахнет жареным», — резюмировал Олег Соскин.

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#израиль
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Байден заявил, что баллотируется в президенты США, чтобы помешать Трампу
06 декабря 2023, 04:22

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден заявил, что не стал бы повторно выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства, если бы его оппонент Дональд Трамп не пошёл на данный шаг. Об этом пишет «АиФ».
«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что я баллотировался бы. Но мы не можем позволить ему победить», — цитирует издание слова американского лидера.

Дональд Трамп официально зарегистрировался в качестве кандидата на пост президента США. По мнению аналитиков, политик является основным конкурентом действующего главы государства.

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#сша
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