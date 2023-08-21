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Решение украинских властей отказаться от переговоров с Россией повлечет за собой серьезные последствия. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, опубликованному на YouTube.
Риттер пояснил, что украинская армия потерпит поражение и будет полностью уничтожена, а внутренняя ситуация в стране буквально «взорвется». По его мнению, к устойчивому миру можно будет прийти в том случае, если мир будет достигнут на тех условиях, которые озвучивает Россия.
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Анастасия Крестьянова