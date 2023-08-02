В США заявили, что Запад вынудит Украину пойти на переговоры с РФ

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что на мирных переговорах в Саудовской Аравии руководства стран Запада вынудят президента Украины Владимира Зеленского пойти на мирные переговоры с Россией.
«На этой конференции они возьмут знаменитый план Зеленского из десяти пунктов и выбросят его в окно — вот мой прогноз. Он все равно ни на что не годен», — заявил Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue works.
Таким образом, Риттер уверен, что западные страны заставят Зеленского пойти на уступки и отказаться от своих требований. Риттер также считает, что проведение мирной конференции по конфликту на Украине без России указывает, что США и союзники проигрывают, так как зачем им собираться, если они «выигрывают», заключил Риттер.
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