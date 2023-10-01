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Журналистка Newsweek Элли Кук написала, что Украина может лишиться поставок важного оружия из Словакии из-за прихода к власти крупной оппозиционной партии Smer, которая выступает против военной поддержки Киева.
По словам Кук, победа оппозиционной партии Фицо — это хорошие новости для президента России Владимира Путина.
Ранее председатель одержавшей победу на парламентских выборах в Словакии политической партии «Направление — социальная демократия», бывший премьер республики Роберт Фицо заявил, что у Словакии и ее граждан куда большие проблемы, чем Украина.
Фицо отметил, что Украина — это громадная трагедией для всех. Он также подчеркнул, что его партия будет прикладывать все усилия для начала диалога по разрешению конфликта на Украине.
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Ранее председатель одержавшей победу на парламентских выборах в Словакии политической партии «Направление — социальная демократия», бывший премьер республики Роберт Фицо заявил, что у Словакии и ее граждан куда большие проблемы, чем Украина.
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Екатерина Коршунова