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В США заявили о надвигающейся на страну катастрофе

Экс-советник президента США Флинн: мигранты угрожают нацбезопасности США
13 октября 2023, 13:52
Фото: iStock/YayaErnst

Фото: iStock/YayaErnst

Бывший советник президента США по национальной безопасности времен администрации Дональда Трампа и генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн заявил, что миграционный кризис в Америке стал проблемой национального масштаба. Об этом Флинн написал в социальной сети X.

По мнению Флинна, с приходом Джо Байдена к власти, границу США пересекли порядка 10 миллионов иностранных граждан, которые прибывают в том числе из стран-спонсоров терроризма. Экс-советник президента США призвал американские власти к срочному пересмотру миграционной политики.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что США могут повторить участь Израиля из-за неэффективной миграционной политики вашингтонской администрации. По словам Грин, американские власти регулярно не могут идентифицировать ни проникающих мигрантов, ни их местонахождения.

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#сша
#контроль
#ес
#мигранты
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Запад восхитился темпами производства танков в России
Западные СМИ восхитились скоростью российского танкостроения
13 октября 2023, 14:07

Фото: iStock/Michele Ursi

Потери бронетехники на поле боя не являются чувствительными для ВС России, так как промышленность РФ может выпускать современные танки с ошеломляющей скоростью, чего нельзя сказать об Украине. Об этом сообщает Army Recognition.
Сообщается, что за шесть месяцев оборонно-промышленный комплекс России способен собрать больше современных боевых машин, чем то количество, которое западные союзники прислали Украине за все время проведения специальной военной операции. По информации автора материала, украинское танкостроение на данный момент приостановлено.

Отмечается, что, по этой причине, Киев полностью зависим от западных поставок.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины растерялись, после того как экипаж российского танка «Алеша» в одиночку уничтожил 8 единиц военной техники ВСУ.

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#операции
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#запад
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#контрнаступление
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ХАМАС предложил обменять взятых в плен израильтян на женщин-заключенных
ХАМАС предложил обменять заложников-израильтян на женщин-заключенных
13 октября 2023, 13:40

Фото: iStock/Sinenkiy

Палестинская группировка ХАМАС предложила обменять женщин, которые отбывают срок в израильских тюрьмах, на взятых в плен во время боевых действий израильтян. Об этом сообщает Hürriyet.
В ХАМАС сообщили, что в тюрьмах Израиля находятся женщины, чьи преступления остаются неизвестными, также они не являются бойцами ХАМАС. Представители группировки требуют немедленного прекращения военной операции Израиля, как минимум, на время обмена пленными.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операции
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Путин: Наземная операция Израиля в анклаве чревата сложностями
Путин прокомментировал вероятную наземную операцию ЦАХАЛ в секторе Газа
13 октября 2023, 13:38

Фото: istockphoto/e-crow

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможную наземную операцию Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа. Он считает, что использование тяжелой военной техники в жилых районах и на узких улицах влечет за собой определенные сложности.
С другой стороны, российский лидер, назвав свою точку зрения «полупрофессиональной» отметил, что без поддержки боевой техники проводить наземные операции еще сложнее. И все же использование тяжелых танков и бронемашин среди жилых домов, на улицах и площадях чревато очень серьезными последствиями для обеих конфликтующих сторон, подчеркнул Владимир Путин.

Ранее армия Израиля предложила жителям сектора Газа эвакуироваться в южные районы анклава, отведя им на это 24 часа. У границ территории начали скапливаться танки, что говорило о вероятности вторжения. В то же время, лидеры ХАМАС призвали палестинцев игнорировать требования Израиля и оставаться дома.

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#владимир путин
#сектор газа
#израиль
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ХАМАС ответил на призыв Израиля к жителям сектора Газа эвакуироваться
ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать требования Израиля об эвакуации
13 октября 2023, 13:17

Фото: istockphoto/Abdallah ElHajj

Ранним утром министерство обороны и армия Израиля (ЦАХАЛ) рекомендовали жителям сектора Газа эвакуироваться в южные районы анклава, отводя им на это 24 часа. В ответ политбюро ХАМАС призвало игнорировать эти требования и оставаться дома.
В заявлении исламистского палестинского движения, опубликованном в официальном телеграм-канале сказано, что сионистские оккупанты заблуждаются, если думают, что развязанная ими психологическая война способна повлиять на решения, принимаемые палестинским народом.

«Никакого перемещения и депортации не будет, мы остаемся на своей земле и в своих домах», — утверждают вожди ХАМАС.

Лидеры движения также добавили, что призывы сионистов уйти означают то, что их попытки сломить дух палестинского народа и сопротивления потерпели неудачу.

Ранее израильтяне заявляли, что эвакуация необходима для безопасности самих мирных граждан сектора Газа, так как боевики ХАМАС используют их в качестве «живого щита». В то же время, сообщалось о скоплении израильских танков у границ сектора Газа, концентрирующихся для вторжения на территорию анклава. Представители ООН убеждали Израиль отказаться от требования эвакуации, так как перемещение 1,1 миллиона человек в такие короткие сроки приведет к неминуемой гуманитарной катастрофе.

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#израиль
#эвакуация
#война
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#сектор газа
#хамас
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Путин назвал главную задачу СНГ при будущем председательстве России
Путин: при председательстве РФ в СНГ главной станет экономическая интеграция
13 октября 2023, 13:14

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ в ходе будущего председательства настроена на активную работу по укреплению авторитета СНГ. Об этом Путин сообщил на саммите СНГ в узком составе.
Российский лидер отметил, что главным вопросом будет экономическая интеграция. Путин добавил, что в ходе председательства в СНГ Россия особенно рассмотрит вопросы военного сотрудничества и борьбы с фальсификацией истории.

Ранее Путин заявил, что на всех партнеров РФ и стран СНГ пытаются надавить извне. По мнению президента, чем грубее попытка осуществить давление, тем меньше удается им это сделать. Путин добавил, что все лидеры стран СНГ руководствуются национальными интересами.

Напомним, российский лидер в эти дни находится с официальным визитом в Киргизии, где в пятницу, 13 октября, пройдет заседание Совета глав государств СНГ. 

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#путин
#рф
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Путин высказался о необходимости создания Палестинского государства
13 октября 2023, 12:55

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в очередной раз высказался в необходимости создания Палестинского государсва. Об этом он сказал на заседании Совета глав государств – участников СНГ в узком составе.
«Израиль подвергся беспрецедентной по жестокости атаке, имеет право на защиту и на обеспечение своего мирного существования. Нужно озаботиться решением этого вопроса мирными средствами. В данной ситуации альтернативы просто не существует», - заявил Путин.

Он подчеркнул, что целью мирных переговоров должно стать создание независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. По его словам, это государство в дальнейшем должно сосуществовать в мире и безопасности с Израилем.

Путин также заявил, что РФ готова выступить в качестве посредника в палестинско-израильском урегулировании. Глава российского государства подчеркнул, что потери среди гражданского населения абсолютно неприемлемы. Путин отметил, что на текущий момент главная цель заключается в остановлении кровопролития.

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#израиль
#право
#государство
#путин
#рф
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Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании
Путин: РФ готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании
13 октября 2023, 12:51

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова выступить в качестве посредника в палестинско-израильском урегулировании. Об этом Путин сообщил на саммите СНГ в узком составе.
Глава российского государства подчеркнул, что потери среди гражданского населения абсолютно неприемлемы. Путин отметил, что на текущий момент главная цель заключается в остановлении кровопролития.

Российский лидер добавил, что нужно искать мирное разрешение конфликта. 

Ранее Путин заявил, что Вашингтон не был озабочен поиском компромисса в палестино-израильском конфликте. По мнению президента, происходящий конфликт между Израилем и Палестиной является масштабной трагедией, которая напрямую свидетельствует о провальной политике США. 

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#армия
#страны
#операции
#лидер
#путин
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США не пытались найти компромисс между Палестиной и Израилем, заявил Путин
Путин: США не были озабочены поиском компромисса между Палестиной и Израилем
13 октября 2023, 12:40

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон не был озабочен поиском компромисса в палестино-израильском конфликте. Об этом Путин сообщил на саммите СНГ в узком составе.
Глава российского государства отметил, что происходящий конфликт между Израилем и Палестиной является масштабной трагедией, которая напрямую свидетельствует о провальной политике США. Путин добавил, что Вашингтон предпринимал попытку решить эту политическую проблему с помощью определенных мер экономического стимулирования 

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#израиль
#конфликт
#армия
#страны
#операции
#путин
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Путин: Чествование нациста в парламенте Канады — это отвратительно
Путин: Запад хочет замять историю с чествованием нациста в парламенте Канады
13 октября 2023, 12:37

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сказал, что ему просто дико было смотреть на то, как нацисту рукоплескали в канадском парламенте. То, что глава государства и законодатели приветствовали эсэсовца, российский лидер назвал отвратительным.
На заседании Совета глав государств СНГ Путин также выразил удивление тому, как президент Украины, еврей по национальности, аплодировал не противнику нацизма, а ветерану дивизии СС «Галичина», которая известна как раз массовыми убийствами евреев.

«Надеюсь, в наших странах никогда ничего подобного не произойдет», — сказал президент России.

Владимир Путин также отметил, что на Западе вообще мало кто знает и помнит об этой истории. В России она обсуждается, поляки возмущались, потому что «Галичина» отличилась и репрессиями против польского народа, а потом в Вашингтоне и Европе как-то быстро все забылось. Это потому, что там пытаются «притушить», замять эту неприглядную историю, сказал российский лидер. А мы будем помнить для того, чтобы не допустить ничего подобного в наших странах, заключил Путин.

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