В США заявили о надвигающейся на страну катастрофе

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Бывший советник президента США по национальной безопасности времен администрации Дональда Трампа и генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн заявил, что миграционный кризис в Америке стал проблемой национального масштаба. Об этом Флинн написал в социальной сети X.
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что США могут повторить участь Израиля из-за неэффективной миграционной политики вашингтонской администрации. По словам Грин, американские власти регулярно не могут идентифицировать ни проникающих мигрантов, ни их местонахождения.
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