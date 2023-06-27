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Экс-разведчик США Риттер: Россия победит, поскольку это борьба за ее выживание
Экс-разведчик из США Скотт Риттер заявил, что Запад не сумеет победить Россию. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
Риттер уверен, что Российская Федерация неизбежно победит в конфликте с Украиной и Западом, так как этот вопрос для Москвы напрямую связан с выживанием и носит экзистенциальный характер.
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Риттер уверен, что Российская Федерация неизбежно победит в конфликте с Украиной и Западом, так как этот вопрос для Москвы напрямую связан с выживанием и носит экзистенциальный характер.
«Россияне не могут потерпеть поражение в нем, потому что иначе РФ исчезнет. Россия, которую они любят, которую с таким трудом поднимали из пепла после девяностых, канет в небытие», — подчеркнул бывший американский разведчик.
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Диана Аванесян