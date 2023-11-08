В США заявили о необходимости продолжения боевых действий на Украине

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Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что Госдеп США настаивает на необходимости продолжения боевых действий в случае с Украиной. Таким образом он ответил на призыв Рэнда Пола найти способ завершения украинского конфликта, пишет ТАСС.
«Сенатор, я не отстаиваю точку зрения, заключающуюся в том, что боевые действия — это хорошо», — цитирует агентство слова О’Брайена.
Помощник госсекретаря подчеркнул, что считает продолжение боев на Украине простой необходимостью.
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