Фото: iStock/Jon Rehg
Один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что НАТО не сможет выдержать военного конфликта с РФ. Об этом он сообщил в интервью каналу GB News.
Кеннеди-младший отметил, что неоднозначная политика Вашингтона вновь ведет мир к ядерному кризису. Он также добавил, что никто не хочет воевать с Россией.
Напомним, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что главная проблема США заключается в их стремительно растущей оторванности от реальности. Он также отметил, что на данный момент Вашингтон пытается заставить другие государства верить в то, во что уже не верят сами США. Нарышкин добавил, что Запад разрушает фундаментальные нормы человеческой морали.
Читайте также:
Нарышкин назвал главную проблему США
Минобороны КНР заявило, что не сотрудничает с Россией против третьих стран
Путин: Россия остается сторонником многополярного мироустройства
«Конфликт на Украине – разменная монета в политических играх США. Сейчас все члены НАТО туда втянуты», — подчеркнул политик.
Читайте также:
Нарышкин назвал главную проблему США
Минобороны КНР заявило, что не сотрудничает с Россией против третьих стран
Путин: Россия остается сторонником многополярного мироустройства
Екатерина Коршунова