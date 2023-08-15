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В США заявили о панике в НАТО из-за России

Кеннеди-младший: НАТО не выдержит противостояния с Россией
15 августа 2023, 13:33

Фото: iStock/Jon Rehg

Один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что НАТО не сможет выдержать военного конфликта с РФ. Об этом он сообщил в интервью каналу GB News.
Кеннеди-младший отметил, что неоднозначная политика Вашингтона вновь ведет мир к ядерному кризису. Он также добавил, что никто не хочет воевать с Россией.

«Конфликт на Украине – разменная монета в политических играх США. Сейчас все члены НАТО туда втянуты», — подчеркнул политик.


Напомним, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что главная проблема США заключается в их стремительно растущей оторванности от реальности. Он также отметил, что на данный момент Вашингтон пытается заставить другие государства верить в то, во что уже не верят сами США. Нарышкин добавил, что Запад разрушает фундаментальные нормы человеческой морали.

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#мир
#нато
#запад
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Шойгу назвал Россию и Китай верными друзьями
15 августа 2023, 13:19

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «РФ и КНР – стратегические партнёры, добрые соседи и верные друзья». Об этом он сообщил в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.
Шойгу также отметил, что государства поддерживают контакты по военной линии на высоком уровне. Министр обороны подчеркнул, что сотрудничество с Китаем происходит как на двусторонней основе, так и в многосторонних форматах.

«Реализуем договоренности наших руководителей на практике», — добавил Шойгу.

Ранее министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что сотрудничество РФ и КНР в военной сфере не направлено против третьих стран. По словам министра обороны КНР, отношения России и Китая в военной сфере подают пример союзничества.

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#сотрудничество
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#всу
#минобороны
#запад
#рф
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Министр обороны Беларуси: Запад готовится к прямому военному столкновению
Хренин: Возможность прямого столкновения с НАТО в будущем становится очевидной
15 августа 2023, 12:34

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что возможность прямого военного столкновения с НАТО становится «весьма очевидной». Об этом он сообщил на полях XI Московской конференции по международной безопасности.
Он отметил активное подготовление Запада к такому повороту событий. Хренин подчеркнул, что истинные планы западных стран уже были озвучены некоторыми высокими должностными лицами.

Министр пояснил, что Запад вкладывает большие деньги в военные приготовления, и так как заморозка своих активов в вооружение и войска в капиталистическом мире не принята, можно сделать вывод о том, что западная сторона готовится к прямому военному столкновению. 

Ранее сообщалось, что в Белоруссии могут построить вторую АЭС. 

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#министр
#запад
#лукашенко
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Путин провел переговоры с главой Мали
Путин и президент Мали обсудили урегулирование вокруг Нигера
15 августа 2023, 12:23

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Лидеры стран обсудили вопросы, связанные с дальнейшим сотрудничеством и укреплением двусторонних отношений.  

В заявлении Кремля говорится, что особое внимание, в ходе переговоров, было уделено ситуации вокруг республики Нигер. Главы государств обсуждали урегулирование кризиса дипломатическим путем.  

Ранее, глава государства направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну с Днем освобождения и выразил надежду на развитие партнерства.   

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#россия
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#запад
#путин
#Нигер
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Нарышкин назвал главную проблему США
Нарышкин назвал растущую оторванность от реальности главной проблемой США
15 августа 2023, 12:13

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что главная проблема США заключается в их стремительно растущей оторванности от реальности. Об этом Нарышкин сообщил в рамках XI Московской конференции по международной безопасности.
«Американская элита уже давно живет в известном ей одном радужном мире, Соединённые Штаты по-прежнему безраздельно хозяйничают на планете», — подчеркнул Нарышкин.

Он также отметил, что на данный момент Вашингтон пытается заставить другие государства верить в то, во что уже не верят сами США. Нарышкин добавил, что Запад разрушает фундаментальные нормы человеческой морали.

Напомним, ранее Путин заявил, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства, которое основано на приоритете норм и принципов международного права. Запад же «вкачивает миллиарды долларов в неонацистский режим» для того, чтобы увеличивалась продолжительность конфликта на Украине.

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#права
#режим
#всу
#запад
#путин
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Верховная Рада предложила декриминализовать порнографию
В Раде предложили декриминализовать порнографию
15 августа 2023, 12:05

Фото: iStock/Silent_GOS

Депутаты украинского парламента разработали законопроект о декриминализации порнографии. Об этом сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале.
По его словам, законопроект будет размещен на сайте Рады в течение трех дней. 

Железняк пояснил законодательную инициативу депутатов и сообщил, что уголовная ответственность останется только за экстремальную порнографию и порно без согласия. Также, будет запрещено привлекать к участию в порно детей. Он объяснил такое решение тем, что фантазия правоохранительных органов генерирует слишком большое количество дел в год по указанной статье. 

Парламентарий подчеркнул, что законопроект был разработан совместно с госорганами и различными общественными организациями. 

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#законопроект
#киев
#переговоры
#украина
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Минобороны КНР заявило, что не сотрудничает с Россией против третьих стран
Ли Шанфу: сотрудничество РФ и КНР не направлено против третьих стран
15 августа 2023, 11:39

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр обороны Китая Ли Шанфу заявил, что сотрудничество РФ и КНР в военной сфере не направлено против третьих стран. Об этом он сообщил, выступая на Московской конференции по безопасности.
По словам министра обороны КНР, отношения России и Китая в военной сфере подают пример союзничества. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что открытые дискуссии по теме международной безопасности важны в условиях формирования многополярного мира. По словам главы российского государства, на данный момент многополярный мир формируется последовательно.

Он также отметил, что факт того, что большинство стран готовы отстаивать свой суверенитет и национальные интересы говорит о способности становления важной основой для стабильного и поступательного глобального развития.

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#россия
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#президент
#отношения
#китай
#сотрудничество
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Путин напомнил о важности дискуссий на конференции по международной безопасности
15 августа 2023, 11:10

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что открытые дискуссии по теме международной безопасности важны в условиях формирования многополярного мира. Об этом Путин сообщил в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.
По словам главы российского государства, на данный момент многополярный мир формируется последовательно. Он также отметил, что факт того, что большинство стран готовы отстаивать свой суверенитет и национальные интересы говорит о способности становления важной основой для стабильного и поступательного глобального развития.

Ранее Путин заявил, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства, которое основано на приоритете норм и принципов международного права. Запад же «вкачивает миллиарды долларов в неонацистский режим» для того, чтобы увеличивалась продолжительность конфликта на Украине.

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#россия
#права
#мир
#всу
#запад
#путин
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Путин: Россия остается сторонником многополярного мироустройства
15 августа 2023, 10:58

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства, которое основано на приоритете норм и принципов международного права. Об этом Путин сообщил в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.
Ранее глава российского государства заявил, что Запад «вкачивает миллиарды долларов в неонацистский режим». Путин также отметил, что по этой причине увеличивается продолжительность конфликта на Украине.

Президент РФ добавил, что НАТО продолжает наращивать свой потенциал, использует военные и невоенные средства давления. Он также указал на намерения США перенести свой военный потенциал в космос. По словам российского лидера , ряд стран осуществляет попытки, направленные на то, чтобы столкнуть народы между собой и провоцируют конфликты.

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#шойгу
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Шойгу: Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут спровоцировать ядерную катастрофу
Шойгу: Украинские обстрелы ЗАЭС могут спровоцировать ядерную катастрофу
15 августа 2023, 10:48

Фото: сайт Кремля

Вокруг Запорожской АЭС складывается тревожная обстановка, действия ВСУ могут спровоцировать ядерную катастрофу. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Он пояснил, что киевский режим регулярно обстреливает Запорожскую АЭС из тяжелых видов вооружения. 
 
​Глава российского оборонного ведомства обратил внимание на то, что Россия передает информацию обо всех инцидентах, связанных с обстрелом ​ЗАЭС в структуры ООН и Международный комитет Красного Креста, однако, никакой реакции не следует. По словам западных чиновников, у них нет сведений о том, что Украина допускает нарушения гуманитарного права. 

Шойгу оценил обстановку вокруг станции и назвал ее достаточно тревожной, так как ее обстрелы продолжаются регулярно. 

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