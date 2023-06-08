Фото: Фотобанк Московской области
Роберт Кеннеди-младший заявил, что США превратили Украину в «скотобойню»
Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил, что действия американской стороны стали причиной гибели сотен тысяч граждан Украины.
По его словам, власти США виноваты в том, что Украина вступила в противостояние с Россией. Он также подчеркнул, что текущий конфликт США демонстрируют «в виде комикса», который граждане просто «проглотили».
Ранее «Радио 1» сообщало, что Кеннеди-младший раскрыл реальные потери ВСУ в зоне СВО.
«Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас. Пентагон скрывает это от американского народа», - уверен Кеннеди-младший.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Кеннеди-младший раскрыл реальные потери ВСУ в зоне СВО.
Татьяна Лаврова