В США заявили о расколе между Офисом Зеленского и военными

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Между украинским военным командованием и администрацией президента Владимира Зеленского назревает раскол, причиной которого, стало неудавшееся наступление ВСУ. Об этом пишет газета Newsweek со ссылкой на неназванные источники.
Между украинским военным командованием и администрацией Зеленского назревает раскол, причиной которого стало неудавшееся наступление ВСУ. Об этом пишет газета Newsweek со ссылкой на неназванные источники.
Авторы статьи сообщают, что в США усилились политические дебаты относительно провала наступления и отсутствия прогресса на линии фронта со стороны ВСУ.
Обозреватели пишут, что сложившаяся ситуация некоторых представителей администрации президента настроила против командования ВСУ. В статье говорится, что главком ВСУ заявляет о том, что власти США выражают нетерпение, а контрнаступление идет и его нужно продолжать такими же темпами. Журналисты издания подчеркивают, что перед украинским лидером стоит сложный выбор. Смириться с положением на фронте и спасти жизни военнослужащих или пойти ва-банк.
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Авторы статьи сообщают, что в США усилились политические дебаты относительно провала наступления и отсутствия прогресса на линии фронта со стороны ВСУ.
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Анастасия Крестьянова