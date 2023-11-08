В США заявили о риске полного прекращения гумпомощи Украине

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У США не осталось средств для оказания прямой бюджетной помощи Украине. Об этом сообщает помощник главы Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки.
При этом, высок риск того, что Вашингтону придётся сократить гуманитарную помощь Украине на 75% или же полностью прекратить её реализацию.
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Анастасия Чинкова