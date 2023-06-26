В США заявили о российском «массовом убийце» техники ВСУ

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Питер Сучиу назвал российский БПЛА «Ланцет» массовым убийцей техники ВСУ
Российский беспилотник «Ланцет» оказался массовым убийцей украинской военной техники. Об этом сообщает эксперт Питер Сучиу в материале для издания 19Fortyfive.
По его словам, ВС РФ в настоящий момент уверенно обороняются от наступающих бойцов ВСУ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в США восхищены новым российским оружием.
По его словам, ВС РФ в настоящий момент уверенно обороняются от наступающих бойцов ВСУ.
«Большая заслуга в этом принадлежит барражирующему боеприпасу ZALA Lancet, беспилотному летательному аппарату с максимальной дальностью полета 40 километров и временем автономной работы около 40 минут», - отметил Сучиу.По его словам, беспилотник, который был произведен концерном «Калашников», простой, однако у него имеется смертоносная платформа, которая массово уничтожает артиллерию, системы ПВО, а также бронетехнику, принадлежащую украинской стороне.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в США восхищены новым российским оружием.
Татьяна Лаврова