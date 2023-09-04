В США заявили о создании неумеющей воевать армии

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Бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что в Соединенных Штатах в настоящее время формируется армия, которая не обладает необходимыми навыками боевых действий, передает РИА Новости.
Экс-советник Пентагона призвал к честному анализу фактов и подчеркнул, что ситуация в Вооруженных силах США требует серьезных изменений и усовершенствований.
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