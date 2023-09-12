В США заявили о требовании граждан привлечь Байдена к ответственности

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Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин потребовала привлечь американского лидера Джо Байдена к ответственности и сообщила об этом в социальной сети «X» (бывший Twitter).
Грин также подчеркнула, что на текущей неделе она рассматривает «очень простую программу» своей работы в Вашингтоне, которая включает в себя усилия по привлечению Байдена к ответственности и отмене финансирования его правительства, которое, по ее мнению, используется в качестве средства воздействия.
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