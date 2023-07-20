В США заявили о введении новых санкций в отношении 120 физлиц

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США ввели санкции против почти 120 человек и организаций России, который были замечены в поддержке СВО, проводимой на территории Украины.
Прежде сообщалось, что Канада ввела санкции в отношении ряда российских артистов. Под санкции попали: Охлобыстин, Михалков, Киркоров, Тимати, Иосиф Пригожин. Известно, что рестрикции коснулись 64 российских физических лиц, в том числе министров и руководителей организаций.
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Анастасия Крестьянова