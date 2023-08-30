В США заявили о ярости Макрона и Шольца из-за Путина

Фото: сайт Кремля
Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не понимают, почему главу российского государства Владимира Путина не волнуют западные санкции. Об этом Хинкл сообщил в своем блоге на YouTube.
Хинкл считает, что российский лидер не переживает из-за экономического давления стран Запад, так как оно навредило именно США и Бельгии. Американский журналист уверен, что Россия находится в выигрышном положении в этой сфере.
Напомним, член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния Российской Федерации заявили о провале антироссийских санкций. Она также призвала сократить финансирование Украины на фоне снижения богатств Соединенных Штатов.
Ранее издание Bloomberg сообщило, что страны Запада, и в особенности США, находятся в зависимости от российского урана. По информации издания, западные государства избегают вводить санкции против «Росатома», так как это грозит большим ущербом для их собственной экономики.
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Напомним, член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния Российской Федерации заявили о провале антироссийских санкций. Она также призвала сократить финансирование Украины на фоне снижения богатств Соединенных Штатов.
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Екатерина Коршунова