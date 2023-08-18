В США заявили об исчезновении страны при конфликте с Россией и Китаем

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Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в ходе интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Соединенные Штаты в случае конфликта с Россией и Китаем исчезнут.
«Я думаю, есть шанс, что если мы вступим в войну с союзом ядерных держав России и Китая, США, какими мы их знаем, рискуют исчезнуть», — цитирует РИА Новости слова американского политика.
Рамасвами добавил, что нацоборона США «давно не об обороне». Кроме того, у страны отсутствуют возможности по защите от ядерного оружия.
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