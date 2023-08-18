В США заявили об исчезновении страны при конфликте с Россией и Китаем

В Одинцове провели обучающий семинар для общественных наблюдателей, которым предстоит работать в Единый день голосования. В нём принял участие член Общественной палаты Московской области Андрей Губанов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.