В США заявили об иссякшей поддержке Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский обеспокоен тем, что мир достиг «пика» в поддержке ВС Украины. Авторы статьи утверждают, что западные страны в любом случае переключат свое внимание на Ближний Восток. Об этом пишет газета The New York Times.
«Еще до того, как на прошлой неделе началась война на Ближнем Востоке, в Европе, наблюдавшей за Вашингтоном, существовало сильное ощущение, что мир достиг «пика Украины» — что поддержка борьбы Киева с российским вторжением никогда больше не будет такой высокой, как раньше», — указано в материале.По мнению издания, политики Запада сходятся во мнении, что если Соединенные Штаты прекратят оказывать поддержку Украине, Европа не сможет восполнить этот пробел и заменить Америку. В публикации также приводится заявление российского лидера Владимира Путина, который сказал, что без западной помощи Украина не протянет даже неделю.
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