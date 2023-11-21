В США заявили об отсутствии «волшебной палочки» для Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Соединенных Штатов нет для Украины «волшебной палочки» в конфликте с Россией. Такое заявление Остин сделал в ходе пресс-конференции в Киеве после встречи с Владимиром Зеленским, сообщает «Страна.ua».
«В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой», — заявил министр обороны Штатов.Как заявляет Остин, результаты Киева на поле боя заявят от умения Вооруженных сил Украины слаженно и грамотно применять разное вооружение, которые предоставляет Запад. По словам Остина, на фронте идет жесткая борьба, которая будет продолжаться и дальше.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет помощи Киеву является успокоительной пилюлей от Вашингтона. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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