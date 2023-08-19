В США заявили об упущенном шансе на переговоры с Россией

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Американские власти признают, что могли упустить шанс поддержать ранние мирные переговоры между Украиной и Россией, сообщает Politico, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.
«Вероятно, мы пропустили момент для поддержки более ранних переговоров», — цитирует источник газеты.Тем не менее, собеседник издания подчеркивает, что многие сомневаются в искренности намерений Москвы вести переговоры. Чиновник также отметил, что никто из высшего руководства не считает контрнаступление Украины ошибкой.
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