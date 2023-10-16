В США Зеленскому сообщили плохие новости об Украине

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Страны Запада все реже поставляют Киеву вооружение, передавая лишь небольшое число оружия. Об этом рассказал бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.
«Сейчас мы все реже слышим, что НАТО передает военную помощь Украине. Этот тренд продолжается уже давно. Это не вопрос политики, это связано с практичностью: запасы опустошены, а западные военные мощности не могут их быстро восполнить», – заявил Берлетик на своем YouTube-канале The New Atlas.
Свое мнение он обосновал последним пакетом помощи Украине от Германии, в который вошли всего 10 танков Leopard1 A5. Он объяснил, что данные машины являются предшественниками Leopard2, которые ВСУ использовали в рамках своего контрнаступления, однако результатов это не принесло. При этом Leopard1 еще старее. Они имеют легкую броню и маленькие пушки и не смогут покрыть нужды Украины на поле боя, считает эксперт.
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