В США Зеленскому сообщили плохие новости об Украине

Западные космические спутники, которые используются в конфликтах, могут стать «законной целью» для нанесения ответного удара. Об этом в ходе беседы с журналистами рассказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением МИД РФ Владимир Ермаков.

Напомним, что США предоставляет Украине данные со своих космических спутников для нужд ВСУ. Такие возможности даже вошли в один из пакетов военной помощи.В сентябре один из спутников вёл наблюдение за Севастополем, после чего 22 сентября по городу было нанесено несколько ракетных ударов со стороны Украины, один из которых повредил здание штаба Черноморского флота. После обстрела один военнослужащий пропал без вести.По словам Ермакова, западные спутники могут стать целью для российских военных для нанесения ответного удара.Представитель российского МИД отметил, что действия западных стран создают угрозу как в космическом пространстве, так и на Земле, подвергая опасности жителей, в частности, развивающихся стран.«Яркий контраст»: США продемонстрировалиСалливан: Вашингтон выделит Украине и Израилю