В СШВ заявили, что ВС РФ будут уничтожать F-16 с большей радостью, чем Patriot

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Истребители F-16 будут представлять заманчивую цель для российских крылатых ракет. Об этом сообщают обозреватели CNN.
Авторы статьи полагают, что для россиян, истребители F-16 будут представлять цель, которая станет более заманчивой, чем комплексы ПВО Patriot.
Обозреватели также привели в материале высказывание полковника морской пехоты США в отставке Марка Канциана. Прежде, он заявлял, что уничтожение российскими военнослужащими западной техники, приведет к тому, что президент Украины Владимир Зеленский утратит последнюю надежду на переломный момент на линии ведения военных действий в пользу ВСУ. Осознав, что украинские военные теряют технику, люди разочаруются, заключил Канциан.
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Обозреватели также привели в материале высказывание полковника морской пехоты США в отставке Марка Канциана. Прежде, он заявлял, что уничтожение российскими военнослужащими западной техники, приведет к тому, что президент Украины Владимир Зеленский утратит последнюю надежду на переломный момент на линии ведения военных действий в пользу ВСУ. Осознав, что украинские военные теряют технику, люди разочаруются, заключил Канциан.
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Анастасия Крестьянова