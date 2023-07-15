В Стамбуле перестали выдавать вид на жительства иностранцам

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В Стамбуле приостановили выдачу вида на жительство иностранцам. Об этом сообщает газета Milliyet.
«Выдача ВНЖ иностранцам в Стамбуле, где проживают более одного миллиона 294 тысяч иностранных граждан, приостановлена — за исключением случаев необходимости», — сказано в статье.
В октябре 2022 года турецкие власти приступили к постепенному «закрытию» нескольких районов Стамбула и других городов для получения первичного ВНЖ. В Стамбуле изначально «закрыли» десять районов, но сейчас приказ распространился на весь город. Это происходит из-за большого количества мигрантов. В настоящее время число приезжих составляет по неофициальным данным более семи миллионов.
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Анастасия Чинкова