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В столице Франции стартовала акция в поддержку Палестины

12 октября 2023, 20:02
Фото: istockphoto.com/jazzmxx

Фото: istockphoto.com/jazzmxx

В Париже началась акция в поддержку Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом, акция населения проходит несмотря на введённый префектурой запрет.

Сообщается, что несколько сотен человек собрались с флагами Франции и Палестины на Площади Республики в Париже. Многие скандируют лозунги в поддержку палестинцев, а на плакатах у пришедших виднеются надписи «Остановите Израиль».


При этом, вокруг место собрания людей дежурит полиция.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 октября, состоится заседание Совета Безопасности ООН по вопросу палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя постпреда РФ при ООН.

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#израиль
#акция
#палестина
#франция
#население
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«Израиль провоцирует войну»: В МИД считают, что Иерусалим ведет конфликт к эскалации
МИД: Удары Израиля по Сирии спровоцируют вооруженную эскалацию на всем регионе
12 октября 2023, 20:42

Фото: iStock/iDymax

Удары Израиля по Сирии могут спровоцировать эскалацию вооруженного конфликта на территории всего ближневосточного региона, заявили в МИД РФ.
Напомним, сегодня Вооруженные силы Израиля нанесли удары по аэропортам Сирии. По нынешней информации,удары были нанесены по аэропортам Дамаска, который является столицей Сирии и Алеппо – крупнейший город страны. Оба аэропорта временно приостановили работу.

Вчера в российском посольстве Израиля сообщили, что число россиян, погибших в Израиле после атаки ХАМАС, достигло четырех, количество пропавших без вести увеличилось до шести.

В то же время в секторе Газа более 2,5 тысяч домой полностью разрушены, около 23 тысяч повреждены настолько сильно, что в них больше нельзя жить.

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#мид рф
#израиль
#сирия
#палестина
#конфликт
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ООН: Сектор Газа полуразрушен и задыхается в отходах
ООН: Из-за обстрелов 2,5 тысячи домов в секторе Газа полностью разрушены
12 октября 2023, 20:41

Фото: istockphoto/Cavan Images

Более 338 тысяч жителей сектора Газа покинули свои жилища после начала военного конфликта с Израилем. В результате обстрелов и бомбардировок полностью разрушены 2,5 тысячи домов. Еще около 23 тысяч строений получили такие повреждения, что жить в них невозможно.
Об этом заявил на брифинге официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) помогает людям покидать разрушенные дома и перебираться в школы. Однако за последнее время более 80 образовательных учреждений подверглись ударам со стороны Израиля, отметил Дюжаррик. Он также добавил, что с 7 октября были убиты уже 12 сотрудников БАПОР.

Агентство также обеспокоено тем, что в результате авиаударов и обстрелов практически полностью разрушена городская инфраструктура в Газе, в том числе канализация. Сооружения, обслуживавшие более миллиона человек, теперь не работают, и на улицах скапливаются отходы, представляющие угрозу для здоровья.

Палестинцев в секторе Газа нужно спасать, пока еще есть кого спасать, заключил Дюжаррик.

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#израиль
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В Париже проходит акция в поддержку жителей Палестины
12 октября 2023, 20:40

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Париже проходит акция в поддержку населения Палестины, хотя префектура города ранее запретила жителям устраивать несанкционированные митинги. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, находящийся на месте событий.
Он отмечает, что на площади Республики в Париже собрались несколько сотен человек, которые выкрикивают лозунги с призывами прекратить военные действия между Израилем и Палестиной.

Также у протестующих много плакатов с надписями: «Остановите Израиль!», «Израиль – убийца!», «Все мы – палестинцы» и т.д.

Корреспондент уточняет, что около площади дежурят наряды полиции.

Днём ранее стало известно, что префект Парижа Лоран Нуньес подписал декрет, согласно которому проведение каких либо акций протестов в городе запрещается. Он объяснил эту меру стремлением избежать нарушений общественного порядка.

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#палестина
#сектор газа
#франция
#акция
#протесты
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Эрдоган недоволен отсутствием реакции Запада на голод в секторе Газа
12 октября 2023, 20:26

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство отсутствием реакции от западных стран на голод в секторе Газа.
Он отметил, что нынешняя ситуация, которая разворачивается в Газе противоречит общепринятым правам человека. Местные жители не могут получить базовый набор жизненноважных товаров, таких как продовольствие, медикаменты, вода. К тому же, в регионе отключена электроэнергия и водопровод. 

Эрдоган сетует на молчание Запада. Он заявил, что не понимает отсутствия реакции и принятия каких-то решений касаемо сложившейся ситуации.

Ранее президент Турции заявлял, что добиться мира на Ближнем Востоке можно только после принятия независимости Палестины.

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#турция
#сектор газа
#жители
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Законопроект о сохранении детского пособия при выходе на работу внесен в Госдуму
12 октября 2023, 20:20

Фото: istockphoto/PeopleImages

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, согласно которому родители смогут сохранить за собой право на получение пособия по уходу за ребенком, если они вышли на работу до достижения ребенком возраста полутора лет.
В пояснительной записке уточняется, что если тот, кто получает детское пособие, выходит на работу раньше, чем ребенку исполнится полтора года, он должен продолжать получать указанную выплату. Это касается также и удаленной работы, неполного рабочего дня, если он работает у другого работодателя или решил продолжить обучение.

Настоящий законопроект разработан с целью материальной поддержки родителей, которые работают, а также для того, чтобы стимулировать их к досрочному выходу на работу из отпуска по уходу за ребенком.

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#пособие
#обучение
#законопроект
#ребёнок
#работа
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Haaretz: Глава Пентагона Остин посетит Израиль 13 октября
12 октября 2023, 19:55

Фото: РИА Новости/Стрингер

Министр обороны США Ллойд Дж. Остин, вероятно, посетит с визитом Израиль. Планируется, что глава Пентагона приедет в Тель-Авив в пятницу, 13 октября.
Об этом сегодня, 12 октября, сообщило израильское издание Haaretz. Других подробностей предполагаемого визита высокопоставленного американского военного не приводится. В американских СМИ информации на эту тему пока не было.

12 октября в Тель-Авиве прошли переговоры Госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Израиля Биньямина Нитаньяху. Глава израильского правительства поблагодарил представителя администрации Вашингтона за безоговорочную поддержку его страны. В свою очередь Блинкен приобнял Нитаньяху, крепко пожал ему руку и заверил, что США «никуда не уйдут».

Сам глава Пентагона ранее заявил, что Соединенные Штаты не ставили Израилю никаких условий для предоставления военной помощи. Он пояснил, что в ЦАХАЛ служат опытные военные и они сами способны ограничить себя во время вооруженного конфликта.

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#сша
#израиль
#военные
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#переговоры
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Заседание СБ ООН по конфликту Израиля и Палестины состоится в пятницу
12 октября 2023, 19:47

Фото: istockphoto.com/Askolds

В пятницу, 13 октября, состоится заседание Совета Безопасности ООН по вопросу палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя постпреда РФ при ООН.
Ранее сообщалось, что представители ООН рассказали о разрушениях и жертвах в секторе Газа, спустя пять дней после начала войны. Более 2,5 тысяч домой полностью разрушены, около 23 тысяч повреждены настолько сильно, что в них больше нельзя жить. В секторе Газа без крыши над головой остались более 338 тысяч человек, некоторые были вынуждены покинуть свои жилища в страхе попасть под непрекращающиеся обстрелы. При этом, 12 сотрудников ближневосточного агентства ООН для палестинских беженцев были убиты.

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#оон
#израиль
#палестина
#политика
#безопасность
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Египет потребовал создания коридоров безопасности для доставки гумпомощи в сектор Газа
ALA: Египет требует коридоры безопасности для помощи в Газу под гарантии США
12 октября 2023, 19:46

Фото: iStock/Diy13

Египет потребовал от США дать гарантии на создание коридоров безопасности для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.
На фоне военного столкновения Израиля и Палестины, Египет потребовал создания коридоров безопасности под гарантии США. По ним будет осуществляться доставка продовольствия, медикаментов и всего необходимого для местных жителей.

Ранее сообщалось, что Израиль и Египет пришли к совместному решению о создании коридора для безопасной эвакуации иностранных граждан из сектора Газа. Однако, как пишет Telegram-канал Readovka, такая выборочная помощь крайне несправедлива по отношению к палестинцам, населяющим эту территорию и вынужденным ни одно десятилетие терпеть эгоизм политиков с обеих сторон конфликта. 

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#израиль
#сектор газа
#египет
#сша
#гуманитарная помощь
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Британия намерена направить два корабля ВМС в Восточное Средиземноморье
12 октября 2023, 19:38

Фото: istockphoto.com/alekseystemmer

Великобритания направит два корабля ВМС в Восточное Средиземноморье для наблюдательных полётов над Израилем.
Отмечается, что такие меры предприняты в знак поддержки Израиля.

«Великобритания направит два корабля Королевского военно-морского флота в Восточное Средиземноморье и начнет наблюдательные полеты над Израилем в качестве демонстрации военной поддержки, призванной поддержать своего союзника», — приводит РИА Новости сообщение газеты Times, которая ссылается на свои источники.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад аль-Бусаиди обсудили палестино-израильский конфликт, во время телефонного разговора.

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#израиль
#конфликт
#великобритания
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