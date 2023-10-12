В столице Франции стартовала акция в поддержку Палестины

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В Париже началась акция в поддержку Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом, акция населения проходит несмотря на введённый префектурой запрет.
Сообщается, что несколько сотен человек собрались с флагами Франции и Палестины на Площади Республики в Париже. Многие скандируют лозунги в поддержку палестинцев, а на плакатах у пришедших виднеются надписи «Остановите Израиль».
При этом, вокруг место собрания людей дежурит полиция.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 октября, состоится заседание Совета Безопасности ООН по вопросу палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя постпреда РФ при ООН.
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Сообщается, что несколько сотен человек собрались с флагами Франции и Палестины на Площади Республики в Париже. Многие скандируют лозунги в поддержку палестинцев, а на плакатах у пришедших виднеются надписи «Остановите Израиль».
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 октября, состоится заседание Совета Безопасности ООН по вопросу палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя постпреда РФ при ООН.
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Мелисса Тимофеева