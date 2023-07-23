В Стрельне под Петербургом начались переговоры Путина и Лукашенко

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
Начались переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Встреча проходит в Константиновском дворце в Стрельне, что в окрестностях Санкт-Петербурга.
Ожидается, что во время переговоров лидеры союзных стран обсудят насущные вопросы последующего развития российско-белорусских отношений, решение задач по укреплению стратегического партнерства и союзничества, а также расширение интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
В начале общения российский лидер отметил хорошее состояние экономик двух стран. Он отметил, что совместные планы реализуются даже более высокими темпами, чем ожидалось.
Кроме официальной части переговоров, Владимир Путин анонсировал также неформальные встречи президентов сегодня и завтра.
До этого Путин и Лукашенко встречались 9 июня. Тогда саммит прошел в неформальной обстановке в резиденции президента России Бочаров Ручей.
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В начале общения российский лидер отметил хорошее состояние экономик двух стран. Он отметил, что совместные планы реализуются даже более высокими темпами, чем ожидалось.
До этого Путин и Лукашенко встречались 9 июня. Тогда саммит прошел в неформальной обстановке в резиденции президента России Бочаров Ручей.
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Александр Бойцов