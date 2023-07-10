В Сумской области Украины начали подготовку к эвакуации

Фото: iStock/alzay
Глава Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил, что в Сумской области объявлена эвакуация жителей.
После докладов военных и территориальных общин, власти объявили о проведении эвакуации. Отселены будут местные жители, дома которых расположены в пятикилометровой приграничной зоне, пояснил Артюх.
Читайте также:
ВСУ призвали жителей Сумской области эвакуироваться
Гаврилов заявил о невозможности переговоров с Украиной в данный момент
Рогов: ВС РФ пошли в контратаку в Запорожской области
Анастасия Крестьянова