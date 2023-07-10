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В Сумской области Украины начали подготовку к эвакуации

10 июля 2023, 14:21

Фото: iStock/alzay

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх сообщил, что в Сумской области объявлена эвакуация жителей.

Он сообщил, что соответствующее решение принял Совет обороны региона, исходя из анализа обстановки. Об этом сообщает телеграмм-канал Сумской ОВА.

После докладов военных и территориальных общин, власти объявили о проведении эвакуации. Отселены будут местные жители, дома которых расположены в пятикилометровой приграничной зоне, пояснил Артюх.

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#Сумская область
#эвакуация
#Украина
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Путин запретил взыскание долгов с жителей новых регионов до 2026 года
10 июля 2023, 15:15

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий до 2026 года взыскивать просроченные долги с жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Запрет будет распространяться на кредиты и займы, которые жители присоединенных территорий, оформили в банках или микрофинансовых организациях. 

До 2026 года, с физических лиц из новых регионов, не будут взыскиваться долговые обязательства. Отмечается, что данная мера не распространяется на долги между физическими лицами и на задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Обнародованный документ вступает в законную силу через 10 дней со дня его опубликования. 

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#Путин
#новые регионы
#взыскание долгов
#ДНР
#ЛНР
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Владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка внесли в перечень террористов
10 июля 2023, 14:44

Фото: iStock/blinow61

Владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка, который финансировал ВСУ, внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает Росфинмониторинг.
Напомним, 3 июля стало известно, что Черняка объявили в розыск по обвинению в спонсировании ВСУ. По информации Следственного комитета РФ, бизнесмен вместе с соучастниками переводил денежные средства ВСУ.

Сообщается, что за прошлый месяц, мужчина потратил на нужды украинских формирований более 90 млн рублей.


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#Путин
#новые регионы
#взыскание долгов
#ДНР
#ЛНР
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Минобороны РФ заявило об усилении Киевом вербовки наемников из-за срыва мобилизации
10 июля 2023, 14:34

Фото: iStock/vladj55

Украина усилила вербовку иностранных наемников для участия в боевых действиях на фоне срыва волны мобилизации.
По данным российского оборонного ведомства, Киев, с целью сокрытия больших потерь ВСУ, усилил работу по привлечению наемников из ряда стран в боевых действиях на Украине. об этом говорится в телеграмм-канале Минобороны РФ.

Украина вербует бойцов из Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Также известно об активизации работы по привлечению наемников в США и Канаде. 

В ведомстве сообщили, что командование ВСУ направляет в штурмы, в первую очередь, иностранных боевиков. Оказание помощи раненым иностранным служащим, осуществляется после того, как были эвакуированы украинские военные.

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#Минобороны
#Украина
#мобилизация
#наемники
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Эрдоган поддержал вступление Украины в НАТО по завершению конфликта
10 июля 2023, 14:17

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал вступление Украины в НАТО после того, как будет закончен конфликт с Россией. Об этом сообщает издание Аnadolu.
 
«Мы считаем, что скорейшее прекращение войны справедливым и прочным миром будет способствовать процессу членства Украины в НАТО», - уверен Эрдоган.
 
По его словам, Анкара поддерживает территориальную целостность Украины. Кроме того, руководство страны надеется, что в дальнейшем процесс вступления Киева в НАТО будет упрощен.

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#Турция
#Реджеп Тайип Эрдоган
#Украина
#НАТО
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Путин ратифицировал соглашение с Абхазией о двойном гражданстве
10 июля 2023, 14:00

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Москвой и Сухумом о двойном гражданстве.
Согласно нововведению, россияне смогут приобрести гражданство Абхазии без отказа от российского и наоборот. Документ размещен на портале правовой информации. 

Граждане Абхазии, которые получили гражданство до 2008 года и сохранили его до настоящего времени, смогут получить российское в упрощенном порядке. Уточняется, что правом на социальные выплаты и льготы лицо с двойным гражданством сможет пользоваться на территории того государства, где они фактически проживают. Аналогичный принцип будет применяться для призывников. 

Соглашение между странами будет продлено автоматически через пять лет. В случае расторжения договора одной из сторон, последствий для граждан, которые получили гражданство в его рамках, не наступит. 

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#Путин
#двойное гражданство
#Абхазия
#соглашение
#закон
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В Кремле прокомментировали развитие отношений Турции и Украины
10 июля 2023, 13:54

Фото: iStock/as creative atelier

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть против развития отношений Турции и Украины, однако хочет надеяться, что эти отношения не будут направлены против России.
Песков отметил, что так как Турция — это суверенная страна, которая может развивать отношения с любыми государствами.

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#Турция
#Песков
#Украина
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Песков заявил, что в Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности в России из-за курса рубля
10 июля 2023, 13:45

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что колебания курса рубля не угрожают финансовой стабильности РФ.
Он также сообщил, что экономическая ситуация в России лучше, чем можно было бы спрогнозировать. Об этом он заявил в ходе брифинга.

По словам спикера Кремля, угроза финансовой стабильности отсутствует. Отвечая на вопрос журналистов о курсе рубля, он заявил, что «такое бывает» и никаких угроз экономике нет. 

«Что касается курса валюты - такое бывает, и это никоим образом не угрожает финансовой стабильности», - заключил Песков. 
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#Песков
#Кремль
#курс рубля
#стабильность
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Песков назвал возвращение боевиков «Азова»* на Украину нарушением договоренностей
10 июля 2023, 13:30

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет учитывать ситуацию с возвращением главарей «Азова»* на Украину из Турции при следующих договоренностях с Анкарой.
Он также отметил, что Россия намерена обсудить с Турцией сложившуюся ситуацию. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

Спикер Кремля подчеркнул, что Россия намерена продолжать сотрудничать с Турцией, несмотря на передачу «азовцев*» Киеву. По словам Пескова, российско-турецкие отношения многогранны и Анкара вправе развивать отношения с Украиной. Наряду с этим, он добавил, что в Кремле надеются, что такие взаимоотношения не будут направлены против Москвы. 
 
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#Песков
#Анкара
#нацбатальон
#Турция
#взаимоотношения
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Песков указал на негативные последствия в случае вступления Украины в НАТО
10 июля 2023, 13:19

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО будет иметь негативные последствия для архитектуры безопасности Европы.
Он отметил, что Украина, как член НАТО, будет представлять для России угрозу. Об этом он заявил в ходе беседы с журналистами. 

Песков подчеркнул, что со стороны РФ, реакция будет понятной и твердой. Он также сообщил о том, что Владимир Путин накануне встречался в Кремле с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер». 

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#Путин
#Турция. НАТО
#Украина
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