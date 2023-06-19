В СВР озвучили оценку наступления ВСУ западными военными аналитиками

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Директор СВР Нарышкин заявил, что западные аналитики сомневаются в успехе украинского контрнаступления
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что военные аналитики западных стран, в кулуарах, скептически комментируют поставленные задачи Киевом. Об этом он сообщил в интервью изданию «Российская газета».
По его словам, на Западе не верят в успех украинского контрнаступления. Он пояснил, что в кулуарах, задачи, которые ставятся киевском режимом, западные военные аналитики считают недостижимыми. Глава СВР отметил, что подорвут боеспособность украинской армии гибель военнослужащих, прошедших натовскую подготовку и уничтожение иностранной техники. По его мнению, это может сказаться на режиме Зеленского, в целом.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава СВР Нарышкин сообщил, что на Украине продолжают разрабатывать «грязную ядерную бомбу».
По его словам, на Западе не верят в успех украинского контрнаступления. Он пояснил, что в кулуарах, задачи, которые ставятся киевском режимом, западные военные аналитики считают недостижимыми. Глава СВР отметил, что подорвут боеспособность украинской армии гибель военнослужащих, прошедших натовскую подготовку и уничтожение иностранной техники. По его мнению, это может сказаться на режиме Зеленского, в целом.
Анастасия Крестьянова