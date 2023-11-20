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В Службе внешней разведки Российской Федерации (СВР) заявили, что Соединенные Штаты мотивируют киевские власти на максимальную активизацию мобилизационных мероприятий.
В ведомстве заявили, что Белый дом агитирует Киев к максимальному ужесточению мобилизационных мер с целью восполнить колоссальные потери в рядах Вооруженных сил Украины.
Ранее украинский военный Пётр Горбатенко сообщил, что киевские власти планируют начать мобилизовывать молодых людей в возрасте 18-20 лет, поскольку на линии боевого соприкосновения они, очевидно, гораздо эффективнее людей старше 50 лет.
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«Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что Запад требует от режима Зеленского, не считаясь с потерями, продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе СВР.
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Евгения Парфентьева