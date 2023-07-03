В СВР заявили о подготовке США провокаций с химоружием

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупредил о подготовке США к новой провокации с химоружием для дискредитации правительства Сирии.
Он также отметил, что американцы не забыли своих подопечных из ИГИЛ*, которым направляют всевозможное вооружение. Нарышкин заявил, что цель американцев состоит в том, чтобы дискредитировать руководство Сирии, которая выстраивает нормальные отношения с арабской стороной.
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*террористическая организация, запрещенная в РФ.
Анастасия Крестьянова