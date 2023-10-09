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В Тель-Авиве рядом с аэропортом Бен-Гурион упала ракета

09 октября 2023, 12:38
Фото: iStock/John_Theodor

Фото: iStock/John_Theodor

Ракета, которую выпустили из сектора Газа, упала возле тель-авивского аэропорта Бен-Гурион.
Силы ХАМАС нанесли новый удар по Тель-Авиву. Ракеты упали рядом с международным аэропортом Бен-Гурион, где в тот момент находились тысячи человек.

Ранее сообщалось, что активные боевые действия продолжаются на шести участках на границе с сектором Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил сведения о столкновения на юге государства.


Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

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#израиль
#новости
#ракета
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Израиль — Палестина: последние события в зоне конфликта
09 октября 2023, 12:48

Фото: iStock/John Theodor

7 октября группировка ХАМАС нанесла ракетный удар по территории Израиля. Бойцы формирования одновременно провели высадку десанта с моря и воздуха для заброса диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в тыловые районы страны. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в регионе и о том, где развернулись основные боевые действия.

Хроника войны на Ближнем Востоке:

 
Группировка ХАМАС 7 октября начала крупномасштабное вторжение в Израиль из Сектора Газа. Радикалы высадили на израильскую территорию ДРГ и начали массированный ракетный обстрел Израиля. Впервые с 1973 года Израиль объявил о военном положении в стране. Руководство ХАМАС объяснило нападение ответом на неоднократные нарушения Израилем «красных линий» в мечети Аль-Акса. Полиция Израиля нередко проводила рейды против укрывшихся в святыне зачинщиков беспорядков. В результате ракетных обстрелов со стороны ХАМАС, более 700 граждан Израиля были убиты.
 
Тель-Авив ответил на вторжение группировки бомбардировками стратегических и жилых строений сектора Газа. После продолжающихся обстрелов Минздрав Палестины сообщил о 400 погибших.
 

В конфликт вступила ливанская группировка «Хезболла»


Утром 8 октября в военные действия вступила ливанская группировка «Хезболла». Бойцы обстреляли ракетами и минометными снарядами израильские позиции вблизи ферм Шебаа — спорной территории, на которую притязают одновременно Израиль, Ливан и Сирия. В ответ израильские силы ЦАХАЛ нанесли ракетные удары по ливанской территории.

Днем 8 октября государство Израиль официально объявило о переходе в состояние войны, после того как правительство ввело пункт «40 алеф» основного закона. Ожесточенные бои развернулись в Сдероте, где израильская армия пыталась зачистить полицейский участок. К северной границе страны стали стягиваться боевики группировки «Хезболла». Основные боевые действия начались в Мефлисиме. В Палестине, на Западном берегу реки Иордан начались столкновения и протесты в поддержку группировки ХАМАС. Формирования исламского сопротивления угрожают Израилю открыть второй фронт.

Сектор Газа подвергается массированным обстрелам в круглосуточном режиме. Израильские военные укрепляют северную границу страны, перебрасывая технику и личный состав. 


Le Figaro: После атаки ХАМАС Израиль перестал быть «неприступной крепостью»
Le Figaro: После атаки ХАМАС Израиль перестал быть «неприступной крепостью»

ХАМАС взяли в плен граждан Израиля


Более ста граждан Израиля были взяты в плен радикалами группировки ХАМАС. Об этом сообщил член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук. По его словам, среди пленных есть высокопоставленные  офицеры. Вечером 8 октября начались перестрелки между палестинцами и израильскими вооруженными силами в Иерусалиме и в поселениях на Западном Берегу. Бои носят локальный характер, однако существует угроза разрастания масштабных военных действий.
 

Израиль нанес 500 ударов по сектору Газа


Минувшей ночью армия Израиля нанесла 500 авиаударов по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа, об этом сообщает пресс-служба израильской армии. В одном из зданий находилась резиденция секретаря ХАМАС Рухи Маштаа, говорится в заявлении пресс-службы.


Израиль заявил об окончании боевых действий в городах


9 октября израильские военные восстановили контроль над всеми населенными пунктами на юге страны, куда ранее проникли группы боевиков палестинской организации ХАМАС, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. Однако Тель-Авив допускает, что боевики остались в регионе. По данным издания Haaretz, в настоящее время перестрелка идет на территории сельскохозяйственной коммуны Саад вблизи граничащего с сектором Газа города Сдерот.

Пострадавшие в Израиле и Палестине

 
По информации израильского Минздрава, число пострадавших при нападении боевиков ХАМАС превысило две тысячи человек. Погибли более 700 человек. Представитель министерства здравоохранения Палестинской автономии Ашраф аль-Кедра сообщил, что число погибших палестинцев при израильских ударах превышает 400 человек, ранены более 2,2 тысячи.

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#обстрел
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В Израиле отдали приказ о полной блокаде Газы
09 октября 2023, 12:46

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Министр обороны Израиля отдал приказ о масштабной блокаде сектора Газа.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что отдал приказ о полной блокаде Газы. Туда не будет поступать продовольствие, электроэнергия и газ.

«Я приказал полностью осадить сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто», — заявил Йоав Галлант.
По его словам, армия Израиля действует с «людьми-животными», поэтому отвечает соответствующе.

Сообщалось, что ракета, которую выпустили из сектора Газа, упала возле тель-авивского аэропорта Бен-Гурион. Силы ХАМАС нанесли новый удар по Тель-Авиву. Ракеты упали рядом с международным аэропортом Бен-Гурион, где в тот момент находились тысячи человек.

Ранее сообщалось, что активные боевые действия продолжаются на шести участках на границе с сектором Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил сведения о столкновения на юге государства.

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Кремль назвал точным предсказание Жириновского войны на Ближнем Востоке
#израиль
#новости
#военные
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Кремль назвал точным предсказание Жириновского войны на Ближнем Востоке
Песков: прогноз Жириновским событий на Ближнем Востоке был абсолютно точным
09 октября 2023, 12:29

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о том, что заявления, которые делал при жизни бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский, содержали точный анализ тенденций в мировой политике. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков отметил, что Жириновский делал множество заявлений различного характера. Пресс-секретарь президента добавил, что события, которые происходят сейчас на Ближнем Востоке вокруг Израиля являются подтверждением тому, что ранее говорил Жириновский.

Песков подчеркнул, что Россия крайне обеспокоена происходящими событиями в Израиле. 

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

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#россия
#песков
#лавров
#рф
#жириновский
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США получили нелегальные живые образцы Эболы
09 октября 2023, 12:27

Фото: istockphoto/Motortion

Минобороны РФ сообщает, что у США есть живые образцы Эболы, которые незаконно вывезли из Африки.
НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США обладают живыми образцами вируса Эбола, которые незаконно вывезли из Африки. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
 
В Минобороны РФ уже сообщали о несанкционированном отборе проб сотрудниками компании «Метабиота», которая является ключевым подрядчиком Пентагона, во время вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году.
 
«В результате незаконного вывоза проб живые образцы вируса Эбола оказались в Научно-исследовательском институте инфекционных болезней сухопутных войск США», - заявил Игорь Кириллов.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что артиллеристами ЦВО уничтожен опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.

Расчет артиллерийской установки «Мста-Б» Центрального военного округа ВС РФ ликвидировал опорный пункт ВСУ в зоне проведения СВО на краснолиманском участке фронта.

«Военнослужащие расчета буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» Центрального военного округа (ЦВО) точным попаданием уничтожили опорный пункт противника на краснолиманском направлении)», - проинформировали в Минобороны РФ.
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#сша
#минобороны рф
#новости
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Лавров прокомментировал обострение конфликта Израиля и Палестины
Лавров: статус-кво в зоне конфликта Израиля и Палестины нежизнеспособен
09 октября 2023, 12:20

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обострение конфликта Израиля и Палестины свидетельствует, что нынешний статус-кво в регионе нежизнеспособен. Об этом Лавров сообщил во время открытия переговоров с генсеком ЛАГ в Москве.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

Ранее сообщалось, что активные боевые действия продолжаются на шести участках на границе с сектором Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил сведения о столкновения на юге государства. 

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#взрывы
#рф
#сергей лавров
#россия
#израиль
#дмитрий песков
#конфликт
#данные
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Лидер ХАМАС Яхья Синвар мертв
Армия Израиля: Лидер ХАМАС Яхья Синвар мертв
09 октября 2023, 12:16

Фото: istock / ffikretow

Лидер палестинского исламистского движения ХАМАС Яхья Синвар мертв. Обь этом сообщает издание The Times Of Israel.
«Яхья Синвар — командующий кампанией, и он мертв», – приводит газета заявление главного представителя Армии обороны Израиля, контр-адмирала Даниэля Хагари.
Хагари также сообщил, что военное и политическое руководство ХАМАС и все активы Синвара «уязвимы и обречены».

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Раннее сообщалось, что на шести участках на границе с сектором Газа продолжаю вести активные боевые действия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1». 

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#операция
#армия
#министр
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Песков: РФ в контакте с палестинскими властями, там проживает много россиян
09 октября 2023, 12:02

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ находится в контакте с палестинскими властями по ситуации в Израиле. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам Пескова, на территории Палестинской национальной администрации проживают тысячи граждан России, необходимо понять, что с ними происходит и не находятся ли они в опасности, а также есть ли среди них пострадавшие, которые нуждаются в помощи. 

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

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#израиль
#война
#данные
#россия
#дмитрий песков
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Песков заявил, что данных о пострадавших россиянах в Израиле нет
09 октября 2023, 11:57

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что посольство РФ в Израиле пытается установить, есть ли среди пострадавших в боевых столкновениях россияне.
В данный момент нет данных о пострадавших россииянах.
 
«Дипломаты работают круглые сутки. Пока информацией о пострадавших россиянах не располагают», - рассказал Дмитрий Песков.
Сообщается, что российские дипломаты находятся в контакте с палестинской стороной: несколько тысяч россиян проживают в Палестине.

Ранее сообщалось, что бои в израильских городах завершились, из сектора Газа выпущено более 4,4 тысячи ракет. Сообщается, что пункты вдоль границ с сектором Газа находятся под контролем военнослужащих Израиля. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) допустили вероятность того, что в городах еще остались вооруженные люди.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

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#дмитрий песков
#новости
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В Израиле заявили о боях на нескольких участках на границе с сектором Газа
Times of Israel: боевые действия продолжаются на шести участках на юге Израиля
09 октября 2023, 11:54

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Активные боевые действия продолжаются на шести участках на границе с сектором Газа. Об этом пишет Times of Israel.
По данным издания, пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил сведения о столкновения на юге государства.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

Ранее пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова сообщила, что более 2 тысяч россиян стоят на консульском учете в Палестине, в том числе 1,2 тысячи в секторе Газа.

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#израиль
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