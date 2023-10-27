В Telegram-канале Олега Царева подтвердили информацию о покушении

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Информация о покушении на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева получила подтверждение в его телеграм-канале. В сообщении указано, что нападение произошло около полуночи.
На момент прибытия скорой помощи политик потерял много крови и был бес сознания. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщал, что в настоящее время Царев находится в реанимации. Врачи оценивают состояние пациента как крайне тяжелое. Рогов также призывал православных христиан молиться о здравии раба Божия Олега.
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