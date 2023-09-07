В ТИК ДЭГ разделили ключи расшифрования результатов электронного голосования

Фото: Мособлизбирком
В территориальной избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию прошла церемония разделения ключей расшифрования ДЭГ. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме. В этом году предусмотрены отдельные ключи расшифрования для пяти часовых поясов. Каждый ключ делится на семь частей, пять из которых получили представители политических партий составе ТИК ДЭГ, один ключ остался в ведении ТИК ДЭГ, а ещё один передан ЦИК России.
«Коллеги доверили именно мне получить одну из частей ключа. Обещаю, что я добросовестно к этому отнесусь. Напомню, что без каждой части ключа невозможно расшифровать результаты ДЭГ», – сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.Ключи будут храниться в запертых прозрачных боксах с пломбами под круглосуточным видеонаблюдением. В воскресенье после завершения голосования ключи соберут, и ТИК ДЭГ приступит к определению результатов дистанционного электронного голосования.
«В этом году мы будем предоставлять итоги дистанционного электронного голосования по каждому часовому поясу в течение двух часов после завершения голосования. Это уникальная практика в истории ДЭГ. В прошлом году расшифровка результатов проходила только после завершения голосования на всей территории страны», – отметил председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов.Принять участие в ДЭГ в этом году захотели 1 216 026 человек. Это рекорд – на федеральной платформе никогда не голосовало такое число избирателей.
В Московской области в этом году пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
Для удобства жителей голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. Отдать свой голос можно двумя способами – впервые с помощью дистанционного электронного голосования или традиционно, на избирательном участке.
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Лора Луганская