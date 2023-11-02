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В ЦАХАЛ сообщили, что военные уже несколько дней действуют в секторе Газа

02 ноября 2023, 18:52
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

В Минобороны Израиля заявляют, что войска ЦАХАЛ уже в городе Газа.
Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви сообщает, что бойцы ЦАХАЛ действуют в городе Газа несколько дней. Военные окружают его с разных направлений. По его словам, Израиль продвинулся к важному этапу войны.

«Силы находятся в самом сердце северной части сектора Газа и уже несколько дней действуют в городе Газа, окружают его с нескольких направлений и углубляют (наземные маневры) и добиваются успехов», - заявил Халеви на пресс-конференции.

По его словам, израильская армия задействовала менее половины ВВС Израиля. ЦАХАЛ готов к атаке и других фронтов, «если потребуется».

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы противотанковых подразделений палестинского движения ХАМАС Мухаммада Асара в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

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#израиль
#палестина
#сектор газа
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Медведев: Польша может вступить в военный конфликт с Россией и Белоруссией
02 ноября 2023, 19:12

Фото: kremlin.ru

Польское присутствие на Украине, а также наращивание военного присутствия на границах может привести к прямому столкновению польши с Россией и Белоруссией, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».
«Наращивание военного потенциала самой Польши и польского военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Белоруссией и Россией», - прокомментировал ситуацию Медведев. 

Политик также отметил, что необдуманные действия Варшавы, с поддержкой коллег из Североатлантического альянса, могут привести к еще более масштабной катастрофе. В таком случае, по словам Медведева, Польша может сыграть роль «гиены Европы» и развязать третью мировую войну.

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#столкновение
#польша
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#белоруссия
#война
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Конгресс: США не будут рассматривать помощь Израилю без учета нужд Украины
Шумер: сенат США не будет рассматривать помощь Израилю без учета нужд Украины
02 ноября 2023, 19:06

Фото: iStock/rarrarorro

Лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер заявил, что сенат США не намерен рассматривать предложенный республиканцами проект закона о помощи Израилю, в котором не упоминается Украина. Об этом Шумер сообщил, выступая на рабочей сессии в Сенате.
Шумер отметил, что сенат США планирует взамен представить собственную двухпартийную инициативу, которая включает в себя «помощь для Израиля, Украины, средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь для жителей Газы».

Ранее сообщалось, что в палату представителей конгресса США был внесен законопроект, который предусматривает предоставление экстренной дополнительной помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов отдельно от других запросов американского президента Джо Байдена по финансированию военной поддержки Украины, Тайваня и других расходных статей.

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#сша
#помощь
#законопроект
#отношения
#израиль
#украина
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NK: Япония рискует потерять важные ресурсы из-за санкций против России
02 ноября 2023, 18:52

Фото: iStock/blew_i

Япония может потерять важные ресурсы из-за антироссийский санкций, об этом пишет профессор Университета общественного благосостояния и гуманитарных наук Тохоку Масатака Тамаи в статье для Nihon Keizai.
«Разработка ресурсов — это одна из главных энергетических проблем. Для Японии, небогатой ресурсами небольшой страны, важно контролировать этот вопрос. С момента введения санкций в эти проекты по разработке ресурсов вошли страны, не участвующие в ограничениях», - прокомментировал ситуацию профессор. 

По его словам, японский автомобильный рынок уже понёс серьезные убытки, когда из-за санкций потерял одного из своих главных покупателей - Россию. Если Япония также решит приостановить своё участие в проекте по добыче природного газа «Сахалин-2», то это окажет ещё более сильное влияние на экономику страны.

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#рынок
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#проекты
#разработка
#сахалин
#газ
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Медведев назвал причину, по которой Польша может ввести войска на Украину
Медведев: геополитическая корысть может толкнуть Польшу к вводу войск на Украину
02 ноября 2023, 18:41

Фото: iStock/ValleraTo

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что территориальный вопрос остаётся для Польши самым болезненным, такая «геополитическая корысть» и русофобские настроения польского общества при поддержке Североатлантического альянса могут подтолкнуть ее к вводу войск на территорию Украины. Об этом Медведев написал в статье для «Российской газеты».
По мнению зампреда Совбеза РФ, Украину используют в качестве разменной монеты в геополитической игре против нашей страны. Медведев отметил, что Польша призывает Украину к максимальному сближению с западными союзниками и продолжению конфликта с РФ.

«Несмотря на лицемерные заявления Варшавы, польский и украинский народы никогда не были и не станут братскими», — заключил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что Украина войдёт в НАТО только, когда частями будет в составе Польши, Румынии и Венгрии.

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#украина
#страны
#отношения
#польша
#нато
#всу
#медведев
#рф
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Сенатор Цеков призвал Россию не информировать СЕ о внутренних проблемах
02 ноября 2023, 18:18

Фото: istockphoto.com/ffikretow

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков поддержал подписание закона об отмене информирования Совета Европы о введении в стране военного положения и ЧС.
Он отметил, что Россия не позволит контролировать свои внутренние дела внешним силам, в частности Западу. Цеков также напомнил о том, что западные страны поддерживают Украину в конфликте с Россией, что также стоит учитывать.

«Они поддерживают ВСУ, для чего нам информировать их о наших внутренних проблемах? Этого делать в принципе не стоит, а в условиях тех отношений, которые сложились с ними у нас сейчас, и подавно. Мы не будем позволять нас контролировать и что-то нам навязывать», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Цеков.

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#россия
#закон
#страны
#европа
#чс
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Медведев: оголтелая русофобия давно похоронила отношения Варшавы с Москвой
02 ноября 2023, 18:17

Фото: iStock/ffikretow

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Варшава прикладывает немало усилий к углублению украинского кризиса, а оголтелая польская русофобия уже давно фактически похоронила отношения между Россией и Польшей. Об этом Медведев написал в статье для «Российской газеты».
Медведев отметил, что прошедшие в Польше парламентские выборы не ее изменят курс на территориальный реваншизм. По словам зампреда Совбеза РФ, Варшава продолжает бороться за одно из ведущих мест в Европе и системе коллективного Запада, используя украинский конфликт «в качестве операции прикрытия».

Ранее Медведев сообщил, что европейские политические силы распространяют русофобию в своих внутриполитических целях. Он подчеркнул, что риторика очень жёсткая, и она определяется моментом. 

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#выборы
#мид
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Кто будет воевать против Израиля: еще одна страна разорвала отношения с Тель-Авивом
Бахрейн отозвал посла и приостановил экономические отношения с Израилем
02 ноября 2023, 18:01

Фото: iStock/timyee

После обострения палестино-израильского конфликта и начала военных действий в регионе, ряд стран выступил с призывами прекратить огонь. Однако Тель-Авив заявил, что будет продолжать наносить удары по территории сектора Газа до тех пор, пока военный потенциал палестинской группировки ХАМАС не будет полностью уничтожен. Редакция «Радио 1» расскажет, кто встал на защиту Палестины и решительно осудил действия Израиля, и почему Бахрейн разорвал экономические отношения с еврейским государством.

Боливия прекратила дипломатические отношения с Израилем


В МИД Боливии прежде сообщили, что страна разорвала дипломатические отношения с израильской стороной. Причиной политических разногласий стали «преступления против человечества» в секторе Газа, которые совершает Израиль, объяснил министр внешнеполитического ведомства Боливии Фредди Мамани.
 
Ранее о намерении прекратить сотрудничество с Израилем сообщал бывший президент страны, лидер боливийской левой партии «Движение к социализму» Эво Моралес. Он выступил с инициативой признать Израиль страной-терроризмом и обвинил Тель-Авив в геноциде палестинского народа.  


Бахрейн отозвал посла из Израиля


О прекращении экономического сотрудничества и отзыве своего посла из Израиля, сообщила палата депутатов Бахрейна.

«Палата депутатов подтверждает, что посол Израиля в Бахрейне покинул королевство, а Бахрейн принял решение вернуть в страну посла королевства в Израиле. Экономические отношения с Израилем прекращены», — говорится в сообщении депутатской палаты.

Власти арабского государства заявили, что конфликт на Ближнем Востоке разрастается из-за несоблюдения норм международного гуманитарного права израильской стороной. Прежде МИД Бахрейна решительно осудил действия Тель-Авива в секторе Газа, отметив, что из-за непрекращающихся военных действий и агрессии со стороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в анклаве возникли «катастрофические последствия».
 

«Для русских коридора нет»: почему сектор Газа не выпускает россиян, что с заложниками
«Для русских коридора нет»: почему сектор Газа не выпускает россиян, что с заложниками

Чили и Колумбия отозвали своих послов в Израиле


Президент Колумбии Густаво Петро обвинил Израиль в «резне палестинского народа» и принял решение об отзыве посла страны  из Тель-Авива. Аналогичные действия предприняло руководство Чили. Президент страны Габриэль Борич заявил о решительном осуждении военных операций Израиля, которые проводятся на территории сектора Газа.

Колумбия и Чили выступили за прекращение огня в регионе и настаивали на беспрепятственном провозе гуманитарной помощи в Газу. Однако призывы к прекращению огня израильская сторона отвергла. По словам премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, остановка военной операции в анклаве будет означать «сдачу варварству и терроризму».

Йемен объявил войну Израилю


Первым ближневосточным государством, которое не только поддержало палестинский народ, но и объявило о начале военных действий в отношении Израиля, стал Йемен. 1 ноября военные силы страны нанесли ракетный удар по израильским территориям, с целью уничтожения военного потенциала еврейского государства.

Власти страны заявили, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока агрессия Израиля по отношению к Палестине не прекратится.


Politico: Байден считает, что карьера Нетаньяху близка к завершению
Politico: Байден считает, что карьера Нетаньяху близка к завершению

Захарова: у отношений России и Израиля огромное будущее 


Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношения между Россией и Израилем будут развиваться, несмотря на имеющиеся «отдельные проблемы». Об этом она сообщила в ходе своего выступления на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что между Москвой и Тель-Авивом поддерживается «доверительный диалог». Захарова добавила, что на территории Израиля проживает большое количество россиян, имеющих двойное гражданство, и у отношений между государствами огромное будущее.

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#сша
#израиль
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#конфликт
#сотрудничество
#мид
#посол
#операции
#палестина
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Депутат Затулин озвучил истинную цель поездки Макрона в Казахстан
Депутат Затулин: Макрон хочет быть самостоятельным
02 ноября 2023, 17:56

Фото: РИА Новости/Стрингер

Зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан является желанием французского лидера продемонстрировать свою политическую независимость.
Но, по мнению Затулина, Макрону не удаётся быть самостоятельным.

«Что у него не получается. Это касается всех инициатив Макрона. Что касается Узбекистана и Казахстана, то, во-первых, это вызвано вполне очевидным желанием найти другие источники сырья. <…> Он выполняет роль младшего партнёра США, но ему очень хочется быть самостоятельным», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Затулин.

Ранее политолог Алексей Макаркин заявил, что встреча лидеров Франции Эммануэля Макрона и Казахстана Касым-Жомарт Токаева не принесёт ничего нового и особенного. Он также не увидел ничего значимого в том, что Токаев назвал визит Макрона в Астану историческим.

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#встреча
#макрон
#франция
#политика
#казахстан
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ЕС призвал Россию придерживаться целей и задач ДВЗЯИ, несмотря на его отзыв
Боррель: ЕС призвал Россию придерживаться целей и задач ДВЗЯИ, несмотря на отзыв
02 ноября 2023, 17:45

Фото: iStock/sinonimas

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Европейский союз призвал Россию придерживаться целей и задач Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), несмотря на решение РФ отозвать его ратификацию. Об этом говорится в заявлении Борреля.
Боррель также напомнил всем странам, которые еще не ратифицировали договор, о необходимости сделать это без каких-либо предварительных условий и задержек.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому РФ отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Сообщается, что документ создает правовую основу для отзыва РФ ратификационной грамоты, однако не предполагает выхода государства из ДВЗЯИ.

ДВЗЯИ был подписан в 1996 году, РФ признала и утвердила его спустя 4 года, в 2000-м. Но не все государства ратифицировали его, в том числе Соединенные Штаты и Китай. Но несмотря на это, державы, обладающие ядерным вооружением, взяли на добровольно себя обязательства не проводить ядерные испытания.

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