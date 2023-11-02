В ЦАХАЛ сообщили, что военные уже несколько дней действуют в секторе Газа

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В Минобороны Израиля заявляют, что войска ЦАХАЛ уже в городе Газа.
Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви сообщает, что бойцы ЦАХАЛ действуют в городе Газа несколько дней. Военные окружают его с разных направлений. По его словам, Израиль продвинулся к важному этапу войны.
По его словам, израильская армия задействовала менее половины ВВС Израиля. ЦАХАЛ готов к атаке и других фронтов, «если потребуется».
Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы противотанковых подразделений палестинского движения ХАМАС Мухаммада Асара в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.
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«Силы находятся в самом сердце северной части сектора Газа и уже несколько дней действуют в городе Газа, окружают его с нескольких направлений и углубляют (наземные маневры) и добиваются успехов», - заявил Халеви на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы противотанковых подразделений палестинского движения ХАМАС Мухаммада Асара в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.
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Мария Фирсова