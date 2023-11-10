В ЦАХАЛ заявили, что взяли под контроль опорные пункты ХАМАС в секторе Газа

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В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о взятии под контроль опорных пунктов ХАМАС, расположенных на севере сектора Газа.
При этом, в результате одного из последних ударов Израиля по Газе погибла внучка главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, об этом сообщает Safa. По информации палестинского агентства, Руа Хаммам Исмаил Хания была студенткой медицинского учебного учреждения. При этом, сколько девушке было лет - не уточняется.
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Евгения Парфентьева