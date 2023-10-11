В ЦАХАЛ заявили о вторжении Ливана в воздушное пространство Израиля

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Армия обороны Израиля заявила о предполагаемом проникновении в воздушное пространство страны из Ливана. Об этом ЦАХАЛ сообщила в своём Telegram-канале.
Напомним, что вооружённый конфликт в Израиле начался 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли территорию Израиля. Премьер-министр страны Нетаньяху заявил, что в Израиле разразилась не военная операция, а настоящая война.
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Анастасия Чинкова