В ЦАХАЛ заявили о захвате объектов одного из основных батальонов ХАМАС в Газе

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о захвате основных объектов одного из главных батальонов палестинского движения ХАМАС.
«Солдаты 188-й бригады взяли под оперативный контроль ключевые объекты батальона «Зейтун», включая командный центр бригады «Города Газы» и центральный штаб батальона», - прокомментировали ситуацию представители израильской армии.
По словам ЦАХАЛ, «Зейтун» - один из основных батальонов, входящих в состав движения ХАМАС.
При этом, ЦАХАЛ, нанося удары по гражданским объектам в Газе всегда утверждает, что целью её атак является исключительно представители ХАМАС.
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Евгения Парфентьева