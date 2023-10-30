В ЦАХАЛ заявили об освобождении военнослужащей во время наземной операции

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об освобождении военнослужащей во время наземной операции.
Заявление опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Мегидиш была захвачена в плен боевиками ХАМАС 7 октября.
В ЦАХАЛ напомнили, что делают все возможное для освобождения заложников.
Ранее стало известно, что израильские военные расстреляли гражданский автомобиль, пассажиры которого пытались выехать с севера на юг в секторе Газа.
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«Ночью солдат. Ори Мегидиш была освобождена во время наземных операций Армии обороны Израиля. Солдат прошла медицинскую проверку, чувствует себя хорошо, она встретилась со своей семьей», - прокомментировали ситуацию в ЦАХАЛ.
В ЦАХАЛ напомнили, что делают все возможное для освобождения заложников.
Ранее стало известно, что израильские военные расстреляли гражданский автомобиль, пассажиры которого пытались выехать с севера на юг в секторе Газа.
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Евгения Парфентьева