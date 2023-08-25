В ЦАР объявили траур в связи со смертью Пригожина

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin
Смерть главы «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина не повлияет на сотрудничество ЦАР с Россией, заявил советник президента страны Фостена Арканжа Туадеры Фидель Гуанджика в интервью Financial Times.
«Это печальная новость (гибель Пригожина), он спас демократию, поэтому страна (ЦАР) в трауре. Но для нас это абсолютно ничего не меняет», - прокомментировал ситуацию Фидель Гуанджика.
Он также отметил, что российские военные смогут остаться на территории ЦАР, в соответствии с соглашением, которое было подписано с Москвой.
Читайте также:
112: Из реки Ладыженка достали крыло и шасси бизнес-джета Пригожина
Следствие проверяет версию о взрывном устройстве в отсеке шасси бизнес-джета Пригожина
Flightradar24 опубликовал отчет о крушении самолета Пригожина в Тверской области
Евгения Парфентьева