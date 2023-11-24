В центре Дублина начались протесты после нападения на детей вблизи школы

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После нападения неизвестного с ножом на детей около школы в центре Дублина начались протесты. Согласно информации газеты Irish Independent, столкновения произошли между полицией, спецназом и демонстрантами.
Согласно изданию, протестующие проявили агрессию, пытаясь атаковать силовиков. Они также подожгли патрульную машину, выпускали сигнальные ракеты и фейерверки в сторону правоохранителей. На О’Коннелл-стрит, одной из известнейших улиц Дублина, демонстранты ограбили несколько магазинов.
Дрю Харрис, комиссар полиции Дублина, назвал участников беспорядков группой с ультраправой идеологией и призвал их прекратить насилие, чтобы разрешить полицейское расследование.
23 ноября неизвестный напал на пятерых людей, включая троих несовершеннолетних, рядом с девичьей школой. Полиция задержала преступника, мужчину старше 50 лет, который действовал в одиночку. Мотивы его поступка не разъясняются.
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Дрю Харрис, комиссар полиции Дублина, назвал участников беспорядков группой с ультраправой идеологией и призвал их прекратить насилие, чтобы разрешить полицейское расследование.
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Артем Кузьмин