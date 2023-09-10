В ЦИК России назвали Подмосковье одним из лидеров по прозрачности и удобству голосования

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына
Москва и Московская область лидируют в России по прозрачности и комфорту голосования. Такое мнение высказал зампред Центризбиркома России Николай Булаев.
«Количество средств, применяемых в ходе избирательной компании в Московской области, уникально по всей стране. Москва и Подмосковье – лидеры по применению всего, о чём мы говорим. Это контроль, удобство, прозрачность и легитимность. Здесь нужно отдать должно работе избирательной комиссии, исполнительной власти. КОИБы они купили за свои деньги. У нас ни один субъект Федерации так не сделал, кроме Москвы», – сказал Булаев.В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
В период проведения выборов избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для возможности оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК. 935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.
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