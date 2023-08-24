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Американский политик Аджаму Барака заявил, что в ЦРУ и Пентагоне до начала контрнаступления ВСУ знали, что оно обречено на провал. Об этом он сообщил в своей социальной сети.
Заранее зная о том, что Украина не одержит победу в конфликте, спецслужбы подтолкнули к нему. По его словам, США в настоящее время называют украинскую стратегию причиной неудач ВСУ на линии фронта. Барака добавил, что в конфликте, Украине не удастся победить военным путем.
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Анастасия Крестьянова